بميزات غير مسبوقة .. أفضل سماعة لاسلكية بالأسواق في 2025

تستكشف شركة سامسونج طرقًا لإضافة تقنية اتصال لاسلكية قصيرة المدى تعمل بترددات عالية جدًا (3.1–10.6 جيجاهرتز). وهي تتيح تتبع الموقع بدقة ونقل البيانات بسرعة عالية عبر مسافات قصيرة مع استهلاك قدر ضئيل جدًا من الطاقة وعلى عكس البلوتوث أو واي فاي، توفر تلك التقنية لدقة تصل إلى مستوى السنتيمتر عند تحديد موضع الأشياء.

على الجانب الآخر تدعم هواتف Galaxy S وZ الرائدة هذه التقنية بالفعل. لذا، قد تتيح تقنية UWB تتبع الموقع بشكل أكثر فعالية وكفاءة لسماعات Galaxy Buds القادمة، عند توصيلها بهذه الهواتف وذلك بخصم يصل إلى 1250 دولارًا أمريكيًا + فرصة للفوز برصيد 5000 دولار أمريكي.

نقل صوتي أفضل



تتمتع تقنية UWB بنطاق ترددي أعلى من البلوتوث. لذا يمكنها أيضًا تمكين نقل صوت أفضل. وكما تتكهن Sammobile، يمكنها تمكين صوت عالي الدقة في Galaxy Buds.

يصف طلب براءة الاختراع نفسه طريقة جديدة لتوصيل الهاتف وسماعات الأذن باستخدام كل من البلوتوث وUWB.

سماعات جالكسي بودز 3 برو



ولكن ما يجعل هذا التطور مثيرًا للاهتمام هو إمكانية قيام العلامات التجارية الأخرى بتبني التكنولوجيا وتنفيذها للعمل بسلاسة داخل نظامها البيئي، حتى تشمل معظم الأجهزة عبر العلامات التجارية المختلفة في الفضاء التكنولوجيا وتعمل مع بعضها البعض تمامًا كما يفعل البلوتوث اليوم.

تتميز السماعات بجودة صوت عالية. بتصميم أنيق ومريح، وتتيح في الوقت نفسه سهولة الاقتران والتحكم وتحتوي على ميكروفونات مدمجة وتدعم مكالمات واضحة و يمكن استخدامها أثناء التمارين الرياضية كما تتمتع السماعات بعمر بطارية طويل ويمكن شحنها بسهولة.