أخبار التوك شو.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية المرتقبة.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

مفاجآت في أسعار الذهب اليوم .. تعرف عليها

الذهب..استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4497 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3935 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3383 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 31840 جنيه.

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :



العظمى و الصغرى

القاهرة 21 12

شلاتين 27 17

الإسكندرية 20 12

مطروح 19 11

بورسعيد 21 16

حلايب 25 18

أسوان 28 13

رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص: نأمل وصول الحد الأدني للأجور 7500 جنيه

رفع الحد الأدنى للأجور، من أهم الموضوعات التي تشغل بال المواطنين خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد أن أعلنت الحكومة متمثلة في مجلس الوزراء المصري وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة حزمة اجتماعية جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

في تصريحات تليفزيونية، تحدث شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، عن الأمر، قائلا :" نأمل أن ينعقد المجلس القومي للأجور خلال الفترة القادمة، ويتم زيادة المرتبات إلى 7500 جنيه، وإقرار زيادة الحد الأدني للأجور قبل شهر رمضان".

حوافز وزيادات جديدة من الحكومة| تفاصيل الحزمة الاجتماعية المرتقبة

تستعد الحكومة لإقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة في إطار التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ حساس، حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة للتداعيات المحلية والعالمية، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة المواطنين في التأقلم مع هذه الظروف.

محتوى الحزمة الاجتماعية الجديدة

من المتوقع أن تشمل الحزمة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات لموظفي الدولة، بالإضافة إلى العلاوة الدورية التي ستُصرف للموظفين.

وزيرا الخارجية المصري والتركي يتفقان على رفض تهجير الفلسطينيين والتمسك بحل الدولتين

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن هناك رفضا لتهجير الفلسطينيين، وأن رئيس تركيا رجب طيب أوردغان، ذكر هذا، وأن بلاده ضد هذا المقترح حتى النهاية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن مشكلة فلسطين من الأساس بدأت عبر تهجير الفلسطينيين من أرضهم، فهذه المشكلة تحتاج لحل جذري.

وأوضح أن الحل يكون من خلال حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين، وأن قرار التهجير يعني عدم قراءة التاريخ بشكل جيد.



هيئة الدواء: لدينا مخزون استراتيجي قوي من الخامات

قال الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء، إنّ سوق الدواء يعتمد على صناعة دوائية قوية جدًا، موضحًا أنَّ أحد المكونات المهمة للصناعة الدوائية هو وجود مخزون استراتيجي، ليس فقط للمستحضرات تامة الصنع، لكن أيضًا للمواد الخام التي تدخل في العملية التصنيعية.

وأضاف «رجائي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك ضرورة مهمة اليوم حتى يكون هناك اطمئنان على توافر كل الأدوية الأساسية سواء التي تعالج الأمراض المزمنة والحادة أو غيرها من الأمراض التي نواجهها في السوق، وهي وجود مخزون استراتيجي للمواد الخام التي تدخل في صناعة الأدوية.

وتابع: «العام الماضي تجاوزنا التحديات الاقتصادية وبدأ الإنتاج الدوائي يعود إلى مستوياته الطبيعية منذ شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، بالتالي أصبح لا يوجد هناك أي نقص بأي أدوية، إذ أصبح مخزون الأدوية يصل من 3 إلى 6 أشهر في معظم المصانع».

اعتزال علي معلول.. هشام حنفي يكشف مفاجأة طبية بشأن لاعب الأهلي

أكد هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق، أن النادي الأهلي تأثر كثيرًا بعد إصابة علي معلول لاعب الفريق، خلال الفترة الأخيرة، وأن هذا التأثير ظل لفترة حتى دخل لاعب الفريق يحيى عطية الله مع الفريق في المباريات الأخيرة وتعرض هو الآخر لإصابة.



وأضاف نجم النادي الأهلي السابق، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه علم من مصادر طبية دخل النادي الأهلي، بأن علي معلول متأثر بالإصابة الأخيرة، ولكن اللاعب يحاول العودة ولكن قرار العودة يكون في يد المدير الفني.



ولفت إلى أن النادي الأهلي عرض على اللاعب علي معلول الاعتزال وبعد ذلك سيحصل على منصب إداري في النادي الأهلي، وسيحصل على راتبه لنهاية الموسم بشكل كامل ولكن مدير أعمال اللاعب يرفض هذا الأمر وينصحه باللعب بنادي آخر.

تفاصيل أسعار الفاكهة المستوردة اليوم داخل سوق العبور

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع علي فضائية صدى البلد، أسعار الفاكهة اليوم، الثلاثاء نوفمبر2024، وفقا لسوق العبور.

أسعار الفاكهة المستوردة اليوم

سعر كيلو التفاح: من 60 إلى 80 جنيها.



سعر كيلو الكيوي : 90 جنيها.

سعر الافوكادو: من 140 حتى 150جنيهًا.

سعر التوت : يبدأ من 120 جنيهاً.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم

الدولار..استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.88 جنيه للبيع و 50.78 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 52.97 جنيه للبيع، و 52.85 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 63.86 جنيه للبيع، 63.70 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.54 جنيه للبيع، 13.51 جنيه للشراء.