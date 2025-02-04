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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

7500 جنيه.. موعد زيادة الحد الأدنى للأجور

الاجور
الاجور
عادل نصار

رفع الحد الأدنى للأجور، من أهم الموضوعات التي تشغل بال المواطنين خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد أن أعلنت الحكومة متمثلة في مجلس الوزراء المصري وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة حزمة اجتماعية جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

إقرار الزيادة قبل شهر رمضان

في تصريحات تليفزيونية، تحدث شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، عن الأمر، قائلا :" نأمل أن ينعقد المجلس القومي للأجور خلال الفترة القادمة، ويتم زيادة المرتبات إلى 7500 جنيه، وإقرار زيادة الحد الأدني للأجور قبل شهر رمضان".

الأجور


تم رفع الحد الأدنى للأجور في الفترة الأخيرة

وتابع شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، أن القيادة السياسية على علم بالمشاكل التي يواجهها المواطن المصري بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، مستدركا أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور في الفترة الأخيرة بشكل معقول جدا. 

الحماية الإجتماعية للمجتمع 

وأشار شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص إلى أن زيادة الأجور تمثل نوعا من الحماية الإجتماعية للمجتمع، وتمثل نوع من التماسك المجتمعي.
 

من جانبه تحدث الإعلامي عمرو أديب، في تصريحات تليفزيونية، عن عدة قضايا تهم الشأن العام، أبرزها عدم التزام القطاع الخاص في مصر بدفع الحد الأدنى للأجور، رغم أنه مسؤول عن تشغيل 70% من القوى العاملة في البلاد.

أشار عمرو أديب، إلى أن المواطن المصري يتمسك بالأمل في مستقبل أفضل رغم الأوضاع الصعبة، متابعا أن "الناس في مصر تتحمل لأنهم يعتقدون أن الأوضاع يمكن أن تتحسن، أو على الأقل ألا تسوء أكثر".

وعن دور القطاع الخاص، قال عمرو أديب، إن الكثير من الشركات الخاصة لم تلتزم بعد بدفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا: "الشركات التي تعلن أنها بدأت في دفع 7 آلاف جنيه كرواتب للعاملين تُصور الأمر وكأنه إنجاز ضخم، في حين أن هذا هو الحد الأدنى الذي يجب الالتزام به".

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