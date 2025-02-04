مدافع جزائري أو تونسي.. خالد الغندور يزف بشرى لجماهير الزمالك

زف الإعلامي خالد الغندور بشرى سارة لجماهير للزمالك بشأن الصفقات الجديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال الغندور :الزمالك معندوش رفاهيه الفلوس ولا الوقت ، ومن معلوماتي الزمالك هيجيب مدافع جزائري أو تونسي ،الإعلان خلال ٧٢ ساعة

موعد مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري



مباراة الزمالك والإسماعيلي تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.