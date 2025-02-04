مات من الحزن.. القصة الكاملة لوفاة شاب حزنا على والده في المحلة

حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات بمدينة المحلة قلعة الصناعة المصرية شيوع نبأ وفاة الابن الذي لحق بوالده حزنا علي رحيله المفاجئ عقب تعرضه لوعكه صحية داخل منزله بإحدى المناطق السكنية التابعة لحي ثان المحلة .

وكانت منطقة الجمهورية بنطاق شارع الشرقاوي شهدت واقعة وفاة شاب في العقد الثالث من عمره حزنا علي فراق والده حينما دخل عليه فوجده في فراشه متوفيا مما أصابه في الحزن فلحق به في الحال ويجري إنهاء فعاليات صلاة الجنازة علي جثماني كلاهما .

وشيع المئات من الأسر والعائلات في مشهد جنائزي مهيب جثماني الأب والإبن وسط مشاركة الاقارب والجيران والزملاء حتي دفنهما بمثواهما الاخير .

كما تداول أقارب الاب والابن المتوفيان خبر رحيل كل من الحاج محمد فاروق الاعصر وابنه الشاب هاشم محمد فاروق فضلا عن الإعلان عن إقامة صلاة الجنازة بمسجد السلام الكائن بمنطقة الجمهورية بنطاق دائرة القسم.

وأفادت مصادر مقربة من أسرة المتوفين أن الابن دخل الحجرة علي والده فاكتشف وفاته مما تسبب في حزنه وإصابته بالسكتة القلبية ويتوفى في الحال حزنا علي رحيل والده المفاجئ .

الجدير بالذكر أن حالة من الصدمة والوجيعة خيمت بظلالها علي وجوه المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حزنا علي رحيل المتوفين فيما دعي البعض إلي المشاركة في صلاة الجنازة اليوم وإقامة وتدشين صلوات والصدقات الجارية علي روحهما .