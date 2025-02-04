بحضور لبلبة ومنذر رياحنة.. لقطات من عزاء شقيق مصطفى شعبان

بدء منذ قليل عزاء شقيق الفنان مصطفي شعبان بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بحضور عدد كبير من نجوم الفن .

وحرص كل من النجوم أحمد السقا، اسماعيل فرغلي ، منذر رياحنة ، لبلبة الإعلامي عمرو الليثي والإعلامي طارق علام على تقديم واجب العزاء.

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وفاة شقيق مصطفى شعبان

أعلن الفنان مصطفى شعبان عن وفاة شقيقه الأصغر ماجد شعبان، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب في نعيه: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى أخي الصغير الغالي ماجد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.. أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

جنازة شقيق مصطفى شعبان

شيع العشرات من أهالي قرية البتانون في محافظة المنوفية جثمان شقيق الفنان مصطفي شعبان