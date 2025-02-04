شيماء سيف تعلن طلاقها بعد 6 سنوات زواج

أعلنت الفنانة شيماء سيف انفصالها عن زوجها كارتر بعد زواج دام نحو 6 سنوات، وذلك عبر منشور على حسابها بموقع إنستجرام.

كتبت شيماء في منشورها:

“قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بيني وبين زوجي، وربنا المعوض بإذن الله، برجاء احترام رغبتي، وأني مش حابة أتكلم في الموضوع، دعواتكم بالخير.”

شيماء سيف في دراما رمضان 2025

رغم انفصالها، تستمر شيماء سيف في أعمالها الفنية، حيث تشارك في مسلسل “إش إش” المقرر عرضه في رمضان 2025 على شاشة MBC مصر.

المسلسل يدور في إطار اجتماعي حول راقصة تواجه العديد من التحديات، ويشاركها البطولة:

• مي عمر

• ماجد المصري

• هالة صدقي

• دينا

• إدوارد

• محمد الشرنوبي

ونشرت شيماء سيف ، بوستر المسلسل الجماعي "إش إش"، عبر حسابها الرسمي بـ«انستجرام»، لتشويق الجمهور لمشاهدة العمل.

وعلقت عليه قائلةً: “مسلسل إش إش هيجمعنا في رمضان بإذن الله بوعدكم بمسلسل جامد ومختلف، وبقدم فيه شخصية جديدة تمامًا عليا، يا رب تعجبكم وهتشوفونا على قناة mbc مصر وكمان شاهد”.

وتابعت شيماء سيف: “وطبعًا مش قادرة أحكيلكم على سعادتي بالتعاون مع كل نجوم العمل.. وعلى رأسهم المخرج الكبير الأستاذ محمد سامي”.

ديبو

ظهرت شيماء سيف مؤخرًا كضيفة شرف في مسلسل “ديبو”، الذي تدور أحداثه حول شاب مستهتر يُجبر على العمل في فندق للحيوانات، مما يضعه في مواقف كوميدية غير متوقعة.

المسلسل بطولة محمد أنور، سارة الشامي، رشدي الشامي، هالة فاخر، إيمان السيد، ومحمد عبد العظيم، من تأليف إيهاب بليبل