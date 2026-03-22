الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فضيحة أمنية في إسرائيل.. جندي بالقبة الحديدية يبيع أسرار الدفاع الجوي لإيران مقابل 130 دولارا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

كشفت وسائل إعلام عبرية عن تورط جندي إسرائيلي يُدعى راز كوهين، يبلغ من العمر 26 عامًا، ويخدم في وحدة فنية بالاحتياط ضمن منظومة "القبة الحديدية"، في التجسس لصالح إيران، وتزويد مشغليه في طهران بمعلومات حساسة للغاية حول عمل المنظومة الدفاعية، مواقعها، قواعد جوية، وأسماء كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين.


وأشارت لائحة الاتهام إلى أن كوهين أمد العدو بمعلومات بقصد الإضرار بأمن الدولة، ونقل بيانات يمكن أن تفيد إيران، بما في ذلك تفاصيل تشغيل البطاريات، مكوناتها، إجراءات الإطلاق والتسليح، إضافة إلى شروح حول مهام الفنيين المختلفة في المنظومة.


وبدأت علاقة الجندي بالإيرانيين في 6 ديسمبر 2025، حيث تواصل العميل الإيراني مع كوهين عبر تطبيق "تيليغرام"، وقدم له مبالغ مالية مقابل التعاون، واستمر بإرسال 27 صورة وفيديو خلال ديسمبر من مجلد خاص بعنوان "القبة الحديدية"، يوثق تشغيل البطاريات ومواقعها.


كما قدّم كوهين إحداثيات قواعد القوات الجوية، أسماء كبار الضباط، أعضاء الكنيست، الطيارين، وأشخاصا ذوي مشاكل مالية أو سوابق جنائية، مقابل وعود بمبالغ مالية تصل إلى 40 ألف شيكل لكل اسم، إضافة إلى محاولة تجنيد أشخاص آخرين للعمل مع إيران.


ويقبع كوهين حاليا رهن الاحتجاز العسكري، فيما طلب الادعاء العسكري إبقاءه رهن الاحتجاز حتى نهاية المحاكمة، بينما يواصل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" تحقيقاته المكثفة في القضية.


تعد هذه الواقعة واحدة من أخطر خروقات الأمن الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، وتسليط الضوء على تهديدات التجسس الإيراني التي تستهدف منظومات الدفاع الحيوية لإسرائيل، بما فيها منظومة "القبة الحديدية".

راز كوهين جندي إسرائيلي القبة الحديدية إيران التجسس إسرائيل

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

الكشري
الكشري
الكشري

ترمس
ترمس
ترمس

سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة

طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

