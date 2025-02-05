انتعاش سوق الهواتف الذكية في 2024.. وآبل و سامسونج في الصدارة رغم التحديات

شهد سوق الهواتف الذكية العالمي انتعاشًا ملحوظًا في عام 2024، حيث سجل نموًا بنسبة 7% ليصل إلى 1.22 مليار وحدة، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن شركة Canalys للأبحاث. هذا الارتفاع يمثل أول تعافٍ حقيقي للصناعة بعد عامين من التراجع المستمر.

آبل تحافظ على الصدارة رغم التراجع الطفيف

استطاعت آبل الحفاظ على مركزها الأول في تصنيف الشركات المصنعة للهواتف الذكية للعام الثاني على التوالي، وذلك بفضل نموها في الأسواق الناشئة وأدائها المستقر في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا، رغم التحديات التي واجهتها في الصين. ومع ذلك، تراجعت شحنات آبل بنسبة 1% خلال العام، حيث بلغت 225.9 مليون وحدة.

سامسونج في المرتبة الثانية مع استمرار التركيز على الربحية

جاءت سامسونج في المركز الثاني، مع تراجع طفيف في شحناتها بنسبة 1% أيضًا، لتصل إلى 222.9 مليون وحدة. واصلت الشركة التركيز على تحقيق الأرباح، مع تعزيز استراتيجيتها في تقديم تجربة ذكاء اصطناعي محسنة، خصوصًا مع سلسلة Galaxy S25 القادمة.

شاومي تحقق أكبر قفزة في السوق

حافظت شاومي على موقعها في المركز الثالث، وسجلت أعلى نسبة نمو في السوق خلال 2024، حيث ارتفعت شحناتها بنسبة 15% إلى 168.6 مليون وحدة، مدفوعة بأدائها القوي في الصين وتوسعها المستمر في الأسواق الناشئة.

TRANSSION تسجل إنجازًا تاريخيًا وأوبو تكمل المراكز الخمسة الأولى

تمكنت TRANSSION من اقتناص المركز الرابع لأول مرة، بينما جاءت أوبو (بما في ذلك OnePlus) في المركز الخامس، حيث نمت شحناتها بنسبة 15% و3% على التوالي، مسجلة 106.7 مليون وحدة و103.6 مليون وحدة.

محفزات النمو في 2024: دور الأسواق الناشئة وتجديد الأجهزة

وفقًا لمحلل Canalys رونار بيورهوفدي، فإن انتعاش سوق الهواتف الذكية في 2024 جاء مدفوعًا بتزايد الطلب في الفئات المتوسطة، حيث بدأ المستخدمون في استبدال هواتفهم التي اشتروها خلال فترة الجائحة، كما تحفيز القنوات البيعية عبر العروض الترويجية مثل الخصومات واستبدال الأجهزة القديمة، علاوة على انتعاش تدريجي في الاقتصادات الكبرى مثل الصين (4%)، أمريكا الشمالية (1%)، وأوروبا (3%).

اتجاهات السوق: ازدهار الهواتف الفاخرة واستراتيجية الشركات الكبرى

أشار سانيام تشاوراسيا، المحلل الأول في Canalys، إلى أن الشركات الرائدة مثل آبل وسامسونج استمرت في تحقيق المبيعات القوية في الفئة العليا بفضل، بفضل تزايد الطلب على الإصدارات المتميزة، حيث ارتفعت مبيعات طرازات iPhone 16 Pro وPro Max بنسبة 11% مقارنة بإصدارات العام السابق، لتتجاوز 55 مليون وحدة.

بلاضافة إلى نجاح سلسلة Galaxy S من سامسونج، حيث سجلت الشركة أعلى حجم مبيعات لسلسلة S منذ 2019، مع تزايد التركيز على طراز Ultra.

واوضح سانيام تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية، حيث تعتمد سامسونج على تقديم Galaxy S25 مع تجربة ذكاء اصطناعي متطورة وخدمة Gemini Advanced لتعزيز القيمة المضافة للمستخدمين.

تحديات 2025: هل يستمر النمو؟

رغم الانتعاش القوي في 2024، يحذر الخبراء من أن عام 2025 قد يكون أكثر تعقيدًا، حيث تواجه الشركات تحديات مثل، تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة، مع وصول بعض الأسواق إلى مرحلة التشبع، التقلبات الاقتصادية والقيود التنظيمية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المحتملة في الولايات المتحدة، بالأضافة الحاجة إلى تحقيق توازن بين الربحية وزيادة الحصة السوقية، مما سيدفع الشركات إلى تعزيز استراتيجياتها في التسعير، التسويق، وتوسيع قنوات البيع.

المستقبل: نحو مزيد من التنوع والابتكار

لضمان النجاح في عام 2025، ستعتمد الشركات على، تعزيز الهواتف الفاخرة واستراتيجية رفع متوسط سعر البيع (ASP)، تنويع المنتجات عبر فئات سعرية متعددة لتلبية احتياجات الأسواق المختلفة، علاوة على تعزيز التعاون مع القنوات البيعية لتوسيع الحصة السوقية.