قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عفت نصار: أداء عمر مرموش لا يناسب مانشستر سيتي
رامي ربيعة يوجّه رسالة لـ محمد شريف .. ماذا قال؟
هل يجوز عمل أكثر من عُمرة في اليوم الواحد؟.. دار الإفتاء تجيب
الزمالك يتفاوض من جديد مع النجم الجزائري عادل بولبينة | تفاصيل
محتجون يستقبلون نتنياهو أمام البيت الأبيض بأيادٍ مُلطخة بالدمــ.ـاء |شاهد
بعد تألقهما .. قرار جديد من حسام حسن بشأن «الشحات» وإمام عاشور
ترامب: قطاع غزة يجب أن يمر بمرحلة إعادة الإعمار ويسكنه نفس الأشخاص
ناهد السباعي تكشف عن مواصفات فتى أحلامها | فيديو
إعلامي يكشف أسباب استبعاد تواجد جيلسون دالا بأي نادٍ مصري
5 كلمات حث عليها النبي أمته.. اعمل بهن وعلمهن لغيرك
رياح واضطراب الملاحة.. احذر طقس اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

انتعاش سوق الهواتف الذكية في 2024.. وآبل و سامسونج في الصدارة رغم التحديات

الهواتف الذكية
الهواتف الذكية
احمد الشريف

شهد سوق الهواتف الذكية العالمي انتعاشًا ملحوظًا في عام 2024، حيث سجل نموًا بنسبة 7% ليصل إلى 1.22 مليار وحدة، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن شركة Canalys للأبحاث. هذا الارتفاع يمثل أول تعافٍ حقيقي للصناعة بعد عامين من التراجع المستمر.

آبل تحافظ على الصدارة رغم التراجع الطفيف

استطاعت آبل الحفاظ على مركزها الأول في تصنيف الشركات المصنعة للهواتف الذكية للعام الثاني على التوالي، وذلك بفضل نموها في الأسواق الناشئة وأدائها المستقر في كل من أمريكا الشمالية وأوروبا، رغم التحديات التي واجهتها في الصين. ومع ذلك، تراجعت شحنات آبل بنسبة 1% خلال العام، حيث بلغت 225.9 مليون وحدة.

سامسونج في المرتبة الثانية مع استمرار التركيز على الربحية

جاءت سامسونج في المركز الثاني، مع تراجع طفيف في شحناتها بنسبة 1% أيضًا، لتصل إلى 222.9 مليون وحدة. واصلت الشركة التركيز على تحقيق الأرباح، مع تعزيز استراتيجيتها في تقديم تجربة ذكاء اصطناعي محسنة، خصوصًا مع سلسلة Galaxy S25 القادمة.

شاومي تحقق أكبر قفزة في السوق

حافظت شاومي على موقعها في المركز الثالث، وسجلت أعلى نسبة نمو في السوق خلال 2024، حيث ارتفعت شحناتها بنسبة 15% إلى 168.6 مليون وحدة، مدفوعة بأدائها القوي في الصين وتوسعها المستمر في الأسواق الناشئة.

TRANSSION تسجل إنجازًا تاريخيًا وأوبو تكمل المراكز الخمسة الأولى

تمكنت TRANSSION من اقتناص المركز الرابع لأول مرة، بينما جاءت أوبو (بما في ذلك OnePlus) في المركز الخامس، حيث نمت شحناتها بنسبة 15% و3% على التوالي، مسجلة 106.7 مليون وحدة و103.6 مليون وحدة.

محفزات النمو في 2024: دور الأسواق الناشئة وتجديد الأجهزة

وفقًا لمحلل Canalys رونار بيورهوفدي، فإن انتعاش سوق الهواتف الذكية في 2024 جاء مدفوعًا بتزايد الطلب في الفئات المتوسطة، حيث بدأ المستخدمون في استبدال هواتفهم التي اشتروها خلال فترة الجائحة، كما تحفيز القنوات البيعية عبر العروض الترويجية مثل الخصومات واستبدال الأجهزة القديمة، علاوة على انتعاش تدريجي في الاقتصادات الكبرى مثل الصين (4%)، أمريكا الشمالية (1%)، وأوروبا (3%).

اتجاهات السوق: ازدهار الهواتف الفاخرة واستراتيجية الشركات الكبرى

أشار سانيام تشاوراسيا، المحلل الأول في Canalys، إلى أن الشركات الرائدة مثل آبل وسامسونج استمرت في تحقيق المبيعات القوية في الفئة العليا بفضل، بفضل تزايد الطلب على الإصدارات المتميزة، حيث ارتفعت مبيعات طرازات iPhone 16 Pro وPro Max بنسبة 11% مقارنة بإصدارات العام السابق، لتتجاوز 55 مليون وحدة.

بلاضافة إلى نجاح سلسلة Galaxy S من سامسونج، حيث سجلت الشركة أعلى حجم مبيعات لسلسلة S منذ 2019، مع تزايد التركيز على طراز Ultra.

واوضح سانيام  تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية، حيث تعتمد سامسونج على تقديم Galaxy S25 مع تجربة ذكاء اصطناعي متطورة وخدمة Gemini Advanced لتعزيز القيمة المضافة للمستخدمين.

تحديات 2025: هل يستمر النمو؟

رغم الانتعاش القوي في 2024، يحذر الخبراء من أن عام 2025 قد يكون أكثر تعقيدًا، حيث تواجه الشركات تحديات مثل، تباطؤ النمو في الأسواق الناشئة، مع وصول بعض الأسواق إلى مرحلة التشبع، التقلبات الاقتصادية والقيود التنظيمية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المحتملة في الولايات المتحدة، بالأضافة الحاجة إلى تحقيق توازن بين الربحية وزيادة الحصة السوقية، مما سيدفع الشركات إلى تعزيز استراتيجياتها في التسعير، التسويق، وتوسيع قنوات البيع.

المستقبل: نحو مزيد من التنوع والابتكار

لضمان النجاح في عام 2025، ستعتمد الشركات على، تعزيز الهواتف الفاخرة واستراتيجية رفع متوسط سعر البيع (ASP)، تنويع المنتجات عبر فئات سعرية متعددة لتلبية احتياجات الأسواق المختلفة، علاوة على تعزيز التعاون مع القنوات البيعية لتوسيع الحصة السوقية.

آبل سامسونج سوق الهواتف الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ليفربول يجدد عقد محمد صلاح

نتيجة الاعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة.. موعد إتاحتها على الموقع الرسمي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في 15 محافظة .. درجاتك هنا

الشيف الشربيني

مين صاحب الفيلا.. الشيف الشربيني أمام النيابة بسبب خناقة طليقته وابنته

حالة الطقس

الخروج للضرورة .. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة

أرشيفية

تعيين 40 ألف معلم مساعد.. تفاصيل مسابقة الأزهر 2025

مشغولات ذهبية

الأعلى في تاريخه.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذه قيمة الجنيه الآن

الشيف الشربيني

صرخت ولمت الجيران.. استدعاء طليقة الشيف الشربيني وابنته بعد خناقة فيلا الشيخ زايد

ترشيحاتنا

القطار الكهربائي الخفيف

القطار الكهربائي الخفيف يطلق رحلات مباشرة بدون توقف إلى العاصمة الإدارية

الأنبا توما حبيب

الأنبا توما يترأس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بكوم غريب

متحف ركن الفاروق يحتفل بـ عيد الحب بـ قصة رائعة

متحف ركن الفاروق يحتفل بـ عيد الحب بقصة رائعة

بالصور

لخسارة الوزن بنجاح.. نصائح يجب اتباعها قبل الساعة 12 صباحا

نصائح يجب إتباعها قبل الساعة 12 صباحا لخسارة الوزن بنجاح
نصائح يجب إتباعها قبل الساعة 12 صباحا لخسارة الوزن بنجاح
نصائح يجب إتباعها قبل الساعة 12 صباحا لخسارة الوزن بنجاح

رمانة ميزان حياتي .. كريم فهمي يُوجّه رسالة رومانسية لزوجته

كريم فهمي وزوجته
كريم فهمي وزوجته
كريم فهمي وزوجته

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان الملكة رانيا الوردي

الملكة رانيا العبدالله
الملكة رانيا العبدالله
الملكة رانيا العبدالله

كامل الوزير: مصانع العاشر من رمضان تعزز مكانة مصر كقوة رائدة في المنطقة|صور

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

فيديو

الشيف الشربيني

مين صاحب الفيلا؟.. الشيف الشربيني في النيابة بسبب خناقة طليقته وابنته

الطاروطى

منشور على فيسبوك يطالب بالتحقيق مع الشيخ الطاروطي.. ونقابة القراء ترد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

خطوة بخطوة.. كيفية تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

إلغاء الرسوم الجمركية على الهواتف.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المزيد