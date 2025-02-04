"مكنش بيهمني كلام الناس".. نصيحة مهمة من بسمة وهبة عن تجربتها مع ابنتها

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها لم تسمح لابنتها باستخدام الهاتف المحمول حتى الرابعة عشرة من عمرها، مواصلة "في عيد ميلادها الخامس عشر اشترى لها والدها هاتفا محمولا، وأقول إن شخصيتها اختلفت تماما بعد هذا الأمر".

وأضافت وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة “المحور”، "أرى أطفالا يحملون هواتف لا يمكن لأشخاص كبار أن يستخدموها، طفل في الخامسة من عمره يفعل ذلك، هذا فساد للأطفال".

وتابعت "عندما كانت ابنتي تظهر معي على تطبيق انستجرام كانت تقول إنها تتمنى أن تمتلك واحدا، لكني كنت أرفض وأصرح بهذا الرفض، والتعليقات كانت تنتقدني وتقول لي حرام عليكي اديها الموبايل، حرام ده انتي جبارة، مكنش بيهمني كلام الناس، ولكن شخصيتها تغيرت تماما بعدما اشترى لها والدها هاتفا محمولا".