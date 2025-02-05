قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يأثم من ذهب إلى العمل وهو على جنابة؟.. المفتي السابق يوضح
تعرف على سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
من القاهرة والإسكندرية.. تعرف على مواعيد القطارات على كافة خطوط الوجه القبلي
لا توجد خطة.. عفت نصار: الزمالك لم يتعاقد مع صفقات قوية تفيد الفريق
وصول أول طائرة عسكرية لـ«جوانتانامو» تقل مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة
«جدو»: رمضان صبحي غير قابل للبيع.. وهذه حقيقة عروض الأهلي والزمالك لضم «الكرتي»
«الرجالة تروح وتيجي.. لكن الأفلام لأ».. ناهد السباعي تكشف نصائح والدتها لها
«بن شرقي» دمّر العلاقات.. الزمالك يسعى لرد صفعة الأهلي ويتعاقد مع مهاجمه الفذ
مستعدون للمسار الدبلوماسي.. الرئيس الأوكراني: الحرب العالمية الثالثة بدأت بالفعل
هل توجد علاقة بين زيادة المشاكل وكثرة العبادة؟.. الإفتاء توضح
أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الأربعاء 5-2-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هاني ميلاد يتوقع أرقامًا قياسية لأسعار الذهب بسبب التوترات الاقتصادية|فيديو

الذهب
الذهب
يوسف أيمن

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "السادسة" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أن أسعار الذهب شهدت تحركات غير متوقعة منذ تولي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السلطة. 

وأوضح أن القرارات الاقتصادية التي اتخذها ترامب أثرت بشكل كبير على السوق العالمية للذهب.

تراجع أسعار الذهب بعد فوز ترامب

وأشار ميلاد إلى أن توقعات السوق قبل تولي ترامب كانت تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي والدولار سيعززان من قوتهما مقابل الذهب. 

وبالفعل، تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ يوم إعلان فوز ترامب بالرئاسة.

الأزمات السياسية ترفع أسعار الذهب عكس التوقعات

وعلى الرغم من التوقعات التي كانت تشير إلى تهدئة أسعار الذهب في الشرق الأوسط، فإن الأزمات السياسية والاقتصادية في تلك الفترة جاءت عكس التوقعات، مما دفع الأسعار نحو الارتفاع.

توقعات بارتفاع الأسعار إلى أرقام قياسية جديدة

واختتم ميلاد حديثه بتأكيده على أن أسعار الذهب من المتوقع أن تستمر في الارتفاع نتيجة للتوترات السياسية والأزمات الاقتصادية المستمرة، وقد يصل الذهب إلى أرقام قياسية جديدة في المستقبل القريب.

ترامب دونالد ترامب الذهب هاني ميلاد الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ليفربول يجدد عقد محمد صلاح

حالة الطقس

الخروج للضرورة .. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة المقبلة

مشغولات ذهبية

الأعلى في تاريخه.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذه قيمة الجنيه الآن

الأهلي

كاف يفاجئ الأهلي بقرار عاجل في دوري أبطال إفريقيا.. ماذا حدث؟

حالة الطقس

صدمة حرارية.. تحول مفاجئ فى حالة الطقس خلال الساعات المقبلة |تفاصيل

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى القاهرة برقم الجلوس أونلاين وفي المدارس .. الآن

موجة أمطار شديدة ورياح .. الأرصاد: موجة مضطربة تضرب البلاد غدا

أمطار شديدة ورياح.. الأرصاد: موجة مضطربة تضرب البلاد غدا

احمد الشرع

ساعة أحمد الشرع تُشعل الجدل.. بين الفخامة واللغز الخفي | تقرير

ترشيحاتنا

لاعبو الأهلي

إعلامي يكشف تفاصيل سعي الأهلي لضم جناح نيجيري تحت السن

يحيى عطية الله

بشرى لجمهور الأهلي بشأن يحيى عطية الله وبن شرقي وداري

عادل بولبينة

بارادو الجزائري يكشف كواليس عرض الزمالك الثالث لضم عادل بولبينة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركم بالكمون في الصباح؟.. فوائد ومحاذير

فوائد شرب شاي الكركم بالكمون في الصباح
فوائد شرب شاي الكركم بالكمون في الصباح
فوائد شرب شاي الكركم بالكمون في الصباح

مش غالي.. سعر فستان ريا أبي راشد السماوي يثير الجدل |شاهد

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

أعراض تكشف عن الإصابة بالورم الحبلي .. لا تتجاهلها

أعراض الإصابة بالورم الحبلي
أعراض الإصابة بالورم الحبلي
أعراض الإصابة بالورم الحبلي

بعد انفصال شيماء سيف .. ما السر الذى كانت تخفيه عن جمهورها

شيماء سيف وطليقها محمد كارتر
شيماء سيف وطليقها محمد كارتر
شيماء سيف وطليقها محمد كارتر

فيديو

الشيف الشربيني

مين صاحب الفيلا؟.. الشيف الشربيني في النيابة بسبب خناقة طليقته وابنته

الطاروطى

منشور على فيسبوك يطالب بالتحقيق مع الشيخ الطاروطي.. ونقابة القراء ترد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

خطوة بخطوة.. كيفية تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

إلغاء الرسوم الجمركية على الهواتف.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المزيد