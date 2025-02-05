هاني ميلاد يتوقع أرقامًا قياسية لأسعار الذهب بسبب التوترات الاقتصادية|فيديو

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "السادسة" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أن أسعار الذهب شهدت تحركات غير متوقعة منذ تولي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السلطة.

وأوضح أن القرارات الاقتصادية التي اتخذها ترامب أثرت بشكل كبير على السوق العالمية للذهب.

تراجع أسعار الذهب بعد فوز ترامب

وأشار ميلاد إلى أن توقعات السوق قبل تولي ترامب كانت تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي والدولار سيعززان من قوتهما مقابل الذهب.

وبالفعل، تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ يوم إعلان فوز ترامب بالرئاسة.

الأزمات السياسية ترفع أسعار الذهب عكس التوقعات

وعلى الرغم من التوقعات التي كانت تشير إلى تهدئة أسعار الذهب في الشرق الأوسط، فإن الأزمات السياسية والاقتصادية في تلك الفترة جاءت عكس التوقعات، مما دفع الأسعار نحو الارتفاع.

توقعات بارتفاع الأسعار إلى أرقام قياسية جديدة

واختتم ميلاد حديثه بتأكيده على أن أسعار الذهب من المتوقع أن تستمر في الارتفاع نتيجة للتوترات السياسية والأزمات الاقتصادية المستمرة، وقد يصل الذهب إلى أرقام قياسية جديدة في المستقبل القريب.