محاكمة اللاعب إمام عاشور بتهمة سب وقذف سيدة.. اليوم

تنظر محكمة الجيزة، أولى جلسات محاكمة اللاعب إمام عاشور اليوم، بتهمة سب وقذف سيدة.

وكانت سيدة تدعى "داليا. ن" تقدمت بجنحة مباشرة تتهم فيها لاعب الأهلي إمام عاشور بسبها وقذف عبر رسائل “واتساب”، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال عبارات تهديد لها لمنعها من المطالبة بحقوقها، حيث تدعي أنها زوجته عرفيًا، وأنه رفض توثيق العقد الخاص بالزواج ولديها ما يثبت ذلك.

وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، قضت بانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية بالتصالح، في واقعة اتهام اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر، بتهمة التعدي على فرد أمن في مول شهير بمدينة الشيخ زايد.