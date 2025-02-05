أحمد عادل: إدارة الأهلي لا تكابر في الأخطاء.. وهذه نصيحتي لكولر

طالب أحمد عادل، نجم النادي الأهلي السابق، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، بعدم الحديث عن صفقات الفريق في وسائل الإعلام.

وقال عادل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" مجلس إدارة النادي الأهلي، لا يكابر في الأخطاء، وهدفه دائما مصلحة الفريق ويدعمه بصفقات قوية".

وتابع:" كان هناك رئيس أجنبي للجنة الحكام في مصر، ورحل، ويجب أن يدير اتحاد الكرة ملف التحكيم بشكل صارم يطبق على جميع الأندية، ويتم الإعلان عن تشكيل اللجنة".

وأوضح:" على كولر أن يعلم أن الإمرو في النادي تدار في الغرف المغلقة ولا يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام، خاصة وأنه خرج في تصريحات في المؤتمرات الصحفية يتحدث عن الصفقات".

وشدد:" أتمنى أن يكون كولر الملك في الأهلي، ويكون اللاعبين الأداء والسلاح الذي يستخدمه في المباريات، ولا يعتمد على 16 لعب فقط، والفريق يضم لاعبين على مستوي عالي والنادي وفر العديد من الصفقات في الفترة الحالية".