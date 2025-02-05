رمضان 2025.. الشاعرة كوثر حجازي تكشف كواليس أغنية مسلسل «فهد البطل»

كشفت الشاعرة كوثر حجازى عن تفاصيل أغنية غول الأصول غناء المطربة رحمة محسن والمقرر طرحها خلال أيام ضمن أحداث مسلسل "فهد البطل" بطولة النجم أحمد العوضى والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل ويحمل عددًا من المفاجآت .

وقالت كوثر حجازى في تصريحات صحفية: "الحمد لله مبسوطة قبل طرح الأغنية والإشادات الكبيرة التي تلقيتها بعد طرح برومو بسيط منها، والتي سوف تتصدر التريند بعد طرحها .

وأضافت: الأغنية تتحدث عن أولاد الأصول الجدعان، وهى لايقة على شخصية بطل العمل النجم أحمد العوضى الذى استمتعت بالتعاون معه، ومتفائلة جدًا بنجاح العمل في موسم رمضان 2025.

أغنية “غول الأصول” غناء المطربة رحمة محسن وكلمات كوثر حجازى وألحان خالد سلطان وتوزيع نوار البحيرى .

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، ويجسد أحمد العوضى شخصية فهد الشاب الصعيدى الذى يهرب من عائلته بسبب الظلم، وخلال الحلقات يسافر فهد إلى القاهرة ويعيش حياة جديدة، لكنه يدخل فى صراعات جديدة.