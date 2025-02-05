إعلامي يكشف موقف مصابي الأهلي في المباريات القادمة

كشف الإعلامي أمير هشام موقف مصابي الأهلي من المشاركة في المباريات القادمة.



وقال أمير هشام عبر بلس 90:أشرف بن شرقي وداري ووسام أبو علي ثلاثي الأهلي سيكون جاهزين أمام الإسماعيلي.

و تابع :يحيى عطية الله سوف يعود مطلع مارس وسيشارك في التدريبات بواقٍ للوجه،معظم المصابين سيعودون أمام الدراويش.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حقق فوزا مهما على حساب مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع ‏الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري.‏



موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجت يوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.