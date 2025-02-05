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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف موقف مصابي الأهلي في المباريات القادمة

الاهلي
الاهلي
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أمير هشام موقف مصابي الأهلي من المشاركة في المباريات القادمة.

 
وقال أمير هشام عبر بلس 90:أشرف بن شرقي وداري ووسام أبو علي ثلاثي الأهلي سيكون جاهزين أمام الإسماعيلي.

و تابع :يحيى عطية الله سوف يعود مطلع مارس وسيشارك في التدريبات بواقٍ للوجه،معظم المصابين سيعودون أمام الدراويش.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حقق فوزا مهما على حساب مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع ‏الفريقين على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري.‏


موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره بتروجت يوم الخميس الموافق 6 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

أمير هشام مصابي الاهلي تصريحات امير هشام الاهلي

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