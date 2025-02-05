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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

شلل النحافة.. ما هو.. شوما علاقته بانقاص الوزن؟

شلل النحافة.. ما هو؟ وما علاقته بانقاص الوزن؟
شلل النحافة.. ما هو؟ وما علاقته بانقاص الوزن؟
ولاء خنيزي

حلم الرشاقة والحصول على القوام المثالي هو هدف يسعى الجميع إلى تحقيقه، لكن البعض يحاول تحقيق هذا الهدف بسرعة كبيرة وبدون اتباع نظام غذائي صحي مما يتسبب في مضاعفات صحية خطيرة على صحة الإنسان.

الرغبة في خسارة الوزن 

يشعر عدد كبير من الأفراد بحالة من الملل والإحباط نتيجة تحملهم الشعور بالحرمان من تناول أطعمتهم المفضلة والرغبة في الحصول على الجسم الرشيق في أقرب وقت ممكن، لذلك يلجأ البعض إلى خسارة الوزن بكميات كبيرة في فترة زمنية قليلة مما يعرضهم لمخاطر صحية متعددة.

إصابة مدرب رياضي بشلل النحافة

نشرت جريدة (Indian express) مقالة حول إصابة مدرب رياضي ذو الجنسية الهندية ويبلغ من العمر 30 عامًا، بما يعرف بشلل النحافة وذلك بعد اتباعه نظام غذائي قاسي أدى إلى فقدان كمية كبيرة من وزنه خلال فترة زمنية قليلة.

عدم القدرة على تحرك القدم اليمنى

ذكرت الجريدة أن المدرب فقد 10 كيلو جرامات من وزنه خلال أسبوعين مما تسبب في عدم قدرته على تحريك قدمه اليمني وحدوث شلل النحافة نتيجة فقدان الوزن بسرعة كبيرة أثرت على القدم والأصابع.

 ما هو شلل النحافة؟

يُعرف شلل النحافة بأنه حالة طبية نادرة تحدث عند قيام الشخص بإتباع نظام غذائي قاسي وفقدان الكثير من الوزن خلال فترة قليلة، حيث يخسر الفرد الكثير من الدهون المتواجدة في الساقين مما يتسبب في حدوث ضغط كبير على الأعصاب المتحكمة في الإحساس والحركة، وهو ما يؤدي إلى حدوث شلل مؤقت في القدمين أو في قدم واحدة. 

نقص العناصر الغذائية في جسم الإنسان

تؤدي خسارة الوزن بشكل سريع أيضًا إلى نقص عدد من العناصر الغذائية والمعادن في جسم الإنسان، مثل المغنسيوم والبوتاسيوم وفيتامين ب 12، مما يتسبب في ضعف المناعة وتساقط الشعر والشعور بالإرهاب والتعب. 

انقاص الوزن خسارة الوزن الرشاقة شلل النحافة

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