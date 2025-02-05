المقابل المادي يهدد ضم بولبينة لنادي الزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك أن المقابل المادي يهدد مفاوضات الأبيض للتعاقد مع الجزائري عادل بولبينة، جناج فريق بارادو الجزائري، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد المصدر أن الزمالك رفع عرضه لضم اللاعب إلى 2 مليون و500 ألف دولار، إلا أن النادي الجزائري طلب زيادة المقابل المادي مع وضع بند بأحقية بارادو في الحصول على نسبة من إعادة بيع اللاعب.

ويجري مسئولو نادي الزمالك مفاوضات مكثفة في الفترة الحالية لإقناع إدارة نادي بارادو الجزائري بالموافقة على طلبات الأبيض المادية لحسم الصفقة.

ويرغب الزمالك في التعاقد مع جناح أيسر في فترة الانتقالات الشتوية الجارية بناءً على طلب السويسري جروس، المدير الفني للأبيض.