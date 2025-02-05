سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بختام التعاملات

تباين سعر الدولار اليوم، الأربعاء 5-2-2025، مقابل الجنيه، في جميع البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدولار مقابل الجنيه ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار صرف العملات مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أسعار العديد من السلع والخدمات.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي 50.28 جنيه للشراء و50.38 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 50.28 جنيه للشراء و50.38 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 50.28 جنيه للشراء و50.38 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك تنمية الصادرات 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر صرف الدولار في بنك قطر الوطني 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف العربي 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك فيصل 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك القاهرة 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك نكست 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الأهلي المتحد 50.27 جنيه للشراء و50.37 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.



سعر الدولار في المصرف المتحد 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك مصر 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 50.26 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار الآن في بنك البركة 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول 50.24 جنيه للشراء و50.34 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية 50.19 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في ميد بنك 50.13 جنيه للشراء و50.23 جنيه للبيع.