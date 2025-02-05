محمد الشرنوبي يوجه رسالة لـ هنا الزاهد: مبروك علينا يا نونو

وجه الفنان محمد الشرنوبي، رسالة لـ هنا الزاهد بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "إقامة جبرية".

وكتب الشرنوبي، عبر إنستجرام: "مبروك علينا يا نونو، والله من كتر شطارتك ساعات كنت بسرح وأتفرج عليكي غصب عني واحنا بنمثل مع بعض".

إقامة جبرية تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهرب.

المسلسل من بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقي، حازم إيهاب، عايدة رياض، وآخرين، ويظهر أحمد حاتم كضيف شرف، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.