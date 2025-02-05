أول رد من محامي شيرين على إلزام روتانا بتعويض 2 مليون جنيه للفنانة

أصدر ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانا صحفيا منذ قليل، أكد خلاله ان الدائرة الخامسة كلية بمحكمة القاهرة الإقتصادية، قضت بعدم جواز نظر الدعوى رقم 533 التي رفعتها شركة روتانا ضد الفنانة مطالبة بتنفيذ العقد الذي بينهما.

وأشار ياسر قنطوش، إن المحكمة قضت بعدم جواز نظر الدعوى في سابقة الفصل فيها بانقضاء العقد للدعوى رقم 601 ق.

وتابع ياسر قنطوش، أن المحكمة قضت أيضًا برفض الدعوى رقم ٢١٢٧ لسنة ١٧ ق، والتي كانت طالبت فيها بوقف بث الأغاني التالية وهم "اللي يقابل حبيبي، بتمنى أنساك، ونحتفل، وحكمت بعدم قبولها وإلزام شركة روتانا بدفع 2 مليون جنيها تعويض عن منع بث أغانيها وذلك حكم نهائي دون استئناف .

وأعلن ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفظ القضية رقم القضية رقم 9069 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية وبرقم 1757 لسنة 2024 جنح قسم ثان الشيخ زايد وبرقم 96 لسنة 2025 شكاوى مالية، التي اتهمت خلالها الفنانة شيرين عبد الوهاب بالاساءة لـ شركة روتانا.

وأكد ياسر قنطوش خلال بيان صحفي له، أن جهات التحقيق قررت بناء على طلب وكيل الفنانة شيرين عبد الوهاب، استبعاد شبهة جنحة القذف المثارة بالأوراق، وثانيا إلغاء رقم الجنحة وحفظها إداريا.

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية جديدة، تحمل اسم “عسل حياتي”، عبر قناتها على تطبيق تليجرام، وذلك بعدما قامت شركة روتانا بحذفها من موقع يوتيوب.