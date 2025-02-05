قميص الزمالك يظهر في عرض أزياء بأسبوع الموضة ببرلين |شاهد

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن ظهور قميص الزمالك في عرض أزياء المصممة العالمية ماري لودر في أسبوع الموضة ببرلين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير: "قميص الزمالك يظهر في عرض أزياء المصممة العالمية ماري لودر في أسبوع الموضة ببرلين ".

وكان قد تداول رواد السوشيال ميديا صورة لموديل ضمن عروض الموضة في برلين "برلين فاشون شو " ، وهي ترتدي قميص نادي الزمالك وهو ممزق من الكتف، ضمن العرض الذي قدمته إحدى العلامات التجارية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصريين مع الصورة التي نشرت عبر الحساب الرسمي لـ"برلين فاشون شو" على موقع “إنستجرام”.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.