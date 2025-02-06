"إياتا": نمو قياسي لقطاع الشحن الجوي في 2024

ساهم الأداء القوي لقطاع التجارة الإلكترونية والقيود المفروضة على الشحن البحري في ارتفاع قياسي بمعدلات الشحن الجوي خلال عام 2024، وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا".

ووفقًا لتقرير "إياتا"، الذي اطلعت "العربية Business” على نسخة منه، ارتفعت مستويات الطلب على الشحن الجوي في الأسواق العالمية لعام 2024، والتي تُقاس بطنّ الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 11.3% مقارنةً بعام 2023، فيما ارتفعت العمليات الدولية بنسبة 12.2%، ليتجاوز حجم الطلب في العام الماضي المستويات القياسية المسجلة في 2021.

كما ارتفعت السعة السنوية للشحن الجوي في 2024، والتي تُقاس بطن الشحن المتوافر لكل كيلومتر، بنسبة 7.4% مقارنةً بعام 2023، وبنسبة 9.6% للعمليات العالمية.



ورغم انخفاض متوسط عوائد الشحن الجوي بنسبة 1.6% خلال عام 2024 مقارنةً بعام 2023، إلا أنه سجل مستوى أعلى بنسبة 39% مقارنة بعام 2019.

وعلى صعيد شهري، ارتفع الطلب العالمي على الشحن الجوي بنسبة 6.1% خلال ديسمبر 2024 مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، كما ارتفع بنسبة 7% بالنسبة للعمليات العالمية.

كما ارتفعت السعة العالمية للشحن الجوي بنسبة 3.7% في ديسمبر 2024 وبنسبة 5.2% للعمليات العالمية، وارتفعت عائدات الشحن بنسبة 6.6% مقارنة بديسمبر 2023 و53.4% مقارنة بديسمبر 2019.

توقعات الشحن الجوي في 2025



قال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، ويلي والش، إن قطاع الشحن الجوي سجل الأداء الأفضل في عام 2024، حيث كانت أحجام حمولات الشحن الجوي التي نقلتها شركات الطيران أكبر من أي وقتٍ مضى.

أضاف والش: "الأهم من ذلك، تميز العام بتحقيق نمو مربح، حيث ارتفع الطلب بنسبة 11.3% على أساس سنوي، مدعومًا بصورة خاصة بالأداء القوي لقطاع التجارة الإلكترونية والقيود المختلفة المفروضة على الشحن البحري".

وتوقع "إياتا" تباطؤ معدل نمو الشحن الجوي إلى 5.8% خلال عام 2025، بما يتماشى مع الأداء التاريخي.

وتابع والش: "تظهر المؤشرات الاقتصادية الأساسية أن قطاع الشحن الجوي سيكون على موعد مع تسجيل مزيد من الأداء الإيجابي في هذا العام، لا سيما مع انخفاض أسعار النفط واستمرار نمو التجارة، ومع ذلك، سيكون قطاع الشحن الجوي بلا شك في مواجهة تحدي التكيّف مع التحولات الجيوسياسية القادمة، حيث أظهر الأسبوع الأول من ولاية إدارة دونالد ترامب اهتمامها القوي باستخدام التعريفات الجمركية كأداة للسياسات العامة التي من شأنها أن تجلب ضربة مزدوجة للشحن الجوي من خلال زيادة التضخم وانكماش حركة التجارة".

الأداء الإقليمي



وفقًا لتقرير "إياتا" سجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 14.5% على أساس سنوي، كما ارتفعت سعة الشحن بنسبة 11.3%.

وسجلت شركات الطيران في أميركا الشمالية أقل معدل نمو سنوي في الطلب على الشحن الجوي خلال 2024 عند 6.6%، كما ارتفعت سعة الشحن في المنطقة بنسبة 3.4%.

وسجلت شركات الطيران الأوروبية نموًاً سنويًا في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 11.2% خلال 2024 وارتفعت السعة بنسبة 7.8%.

كما حققت شركات الطيران في الشرق الأوسط نموًا بنسبة 13% في الطلب على الشحن الجوي خلال 2024، وارتفعت سعة الشحن في المنطقة بنسبة 5.5%.

وسجلت شركات الطيران في أميركا الجنوبية نموًا سنويًا بنسبة 12.6% في الطلب وارتفعت سعة الشحن بنسبة 7.9%، مقابل نمو الطلب بنسبة 8.5% لدى شركات الطيران الأفريقية وارتفاع السعة بنسبة 13.6%.