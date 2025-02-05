بسمة وهبة: ردود الأفعال على السوشيال ميديا ترفض بشكل قاطع تصريحات ترامب

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن ردود الأفعال على السوشيال ميديا ترفض بشكل قاطع تصريحات ترامب، مشددة، على ان الشعب الفلسطيني سيظل متمسكا بأرضه ولن يتزحزح عنها، فهو خسر كثيرا.

وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "المجتمع الدولي يجب عليه رفع المعاناة الإنسانية القاسية التي يعيشها الفلسطينيون.

وأشارت إلى موقف المملكة العربية السعودية في بيان اليوم محترم جدا، إذ أكدت رفضها التهجير، وجاء البيان في وقت مهم جدا".

وتابعت الإعلامية: "، ولفت نظري مقطع فيديو جميل لطفلة من قطاع غزة عمرها 5 سنوات وهي ترد على ترامب، وأقول إن لسان كل الشعب الفلسطيني عبرت عنه هذه الطفلة، إذ سألت الطفلة ترامب هل توافق على أن يترك بيته ليعيش في مصر أو الصين، وأكدت أنه لن يوافق، لذلك لماذا يطلب منها ومن الفلسطينيين الخروج من بيوتهم وأرضهم؟!".