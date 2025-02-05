محمود محيي الدين: الثقل الاقتصادي العالمي يتجه للشرق

أكد الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية 2030، أن الثقل الاقتصادي العالمي يتجه نحو الشرق، مضيفا اننا نعيش إرهاصات النظام العالمي الجديد.



واضاف محيي الدين، في حوار عبر سكايب، مع الاعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن الكثير من الدول استفاقت من خلال الاستثمار في راس المال البشري وتطوير وسائل الانتاج.



وتابع الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية 2030، أن الصين تستهدف الكثير من صناعات الولايات المتحده الامريكيه التي تستوردها، مستدركا أن الاتحاد الاوروبي توعد حال تنفيذ اي تهديد امريكي اقتصادي حيال الدول الأوروبية.



وأشار الدكتور محمود محيي الدين مبعوث الأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية 2030، إلى أن الاسواق باتت أكثر حلما مما كانت سابقا رغم توقعات التقلبات الفادحة.