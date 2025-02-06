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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لم تكن سهلة.. زوجة علي معلول تكشف تفاصيل فترة إصابته وموقف الخطيب

علي معلول
علي معلول
يمنى عبد الظاهر

كشفت مريم عادل زوجة علي معلول لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن كواليس تعرضه للإصابة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقالت مريم عادل عبر قناة الأهلي : "الحمد لله، مرت الفترة، رغم أنها لم تكن سهلة، لكنها بحمد الله انتهت وكنا معًا ولم أتركه، كنا على ثقة بأن علي سيعود أفضل من الأول، لأنه تعود على أن يجعلنا فخورين به وأكيد لن يخزينا".

وأضافت : "أهم شيء في حياته هو كرة القدم، وبعدها تأتي باقي الأمور، هو يحب عمله وهذا ما جعله يعود ويشرفنا، أصعب فترة مرّت عليه هي فترة الإصابة، كان في تونس العاصمة وأنا كنت في صفاقس، وعندما أصيب لم أره، ثم عاد إلى القاهرة وعندما علمت، حجزت في اليوم التالي وذهبت إلى مصر فورًا، أجرى العملية وكانت فترة صعبة وغير سهلة أبدًا، والحمد لله أن أصدقائه كانوا معه هنا".

وتابعت : "صراحة، منذ اليوم الأول لم يتركه أحد بعد إصابته في  الأهلي ، كان لدينا حب الجماهير وثقة الخطيب الذي كان يطمئن عليه".

واختتمت: "بعد المران، كلمني علي وقال لي -أنا خلصت وعائد إلى البيت-، ثم كلمني مرة أخرى وقال -أنا سأتحدث مع الكابتن رمضان أولًا-، قلت له خير، صراحة كنت متأكدة أن هذا سيحدث، إحساسي منذ البداية أن علي هو أسطورة، ولن تنتهي مسيرته بهذه الطريقة".

علي معلول الخطب الاهلي مريم عادل زوجة علي معلول فترة الإصابة

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