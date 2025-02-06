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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة تأمر بضبط وإحضار متهمين بإطلاق النار على محامي الحوامدية

لقطة من فيديو اطلاق النار على المحامي
لقطة من فيديو اطلاق النار على المحامي
ندى سويفى

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية بضبط واحضار هاربين في واقعة اطلاق النيران على محام والشروع في قتله بالحوامدية لسرقة مستندات قضية خاصة بنزاع على عقارات. 

وقررت النيابة ارسال مقطع الفيديو لمباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية لفحصه وتفريغ محتواه وتحديد هوية المتهمين به. 

وأدلى محمد أبو الفتوح المحامي بأقواله في تحقيقات النيابة العامة حول تعرضه لمحاولة قتل عقب اطلاق النيران عليه في طريقه للمحكمة بسبب مستندات قضية نزاع على عقارات بملايين الجنيهات.

وقال أبو الفتوح في تحقيقات النيابة أنه نزل من منزله بمدينة الحوامدية صباحا متجها إلى محكمة البدرشين واثناء سيره فوجئ بسيارة تعترض طريقه وينزل منها شابين يحمل أحدهما سلاحا ناريا فقرر العودة للخلف سريعا ففوجئ بدراجة نارية تغلق الطريق خلفه لاحكام حصاره قائلا: "نصبولي فخ وعملوا عليا كماشة" فأطاح بها وفر هاربا بسيارته فطارده حامل السلاح الناري وأطلق صوبه عدة طلقات إلا أنها لم تصبه.

وأضاف المحامي أن المتهمين حاولوا قتله بسبب حمله لأوراق مهمة خاصة بقضية نزاع على عقارات وانهم رغبوا في سرقة تلك المستندات وأطلقوا النيران عليه لقتله ومنعه من الوصول إلى المحكمة

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة التفاصيل الكاملة حول نصب مسلحين فخ لمحامي في مدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة بعد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باطلاق النار عليه ولحظة هروب المحامي بسيارته.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الحوامدية بتقديم محمد أبو الفتوح محامي ببلاغ يتهم فيه مجهولين باعتراض طريق سيارته واطلاق النيران عليه اثناء توجهه إلى محكمة البدرشين وأضاف في بلاغه انه تدارك الأمر سريعا وعاد للخلف بسيارته بعدما حاصرته سيارة من الأمام ودراجة نارية من الخلف فاصطدم بالدراجة النارية التي كانت تقل شخصين وفر هاربا وسط إطلاق أحد مستقلي السيارة النيران تجاهه من سلاح خرطوش.

أجرت مباحث الجيزة تحريات مكثفة حول الحادث وتم فحص مقطع الفيديو ونجحت في التوصل إلى هوية أحد المتهمين وتبين أن أحدهما كان يستقل الدراجة النارية وسقط منها عندما اصطدمت سيارة المحامي به وأصيب بكسر في الرجلين ونقله باقي المتهمون إلى المستشفى فتحفظت عليه قوات الأمن بعد اعترافه بالواقعة مع باقي المتهمين بتحريض من آخرين.

واعترف المتهم أنه نفذ الواقعة مع آخرين بعد تحريض عدة أشخاص حدد هويتهم بسبب تولي المحامي قضية نزاع على عقارات وأراضي تبلغ قيمتها حوالي 4 ملايين جنيه وأن المحامي كان متوجها إلى المحكمة لحضور جلسة القضية والمتهمين حاصروه لسرقة مستندات وأوراق القضية منه. 
وحرزت النيابة العامة مقطع فيديو مدته دقيقة و38 ثانية يرصد الواقعة وظهر بآخر الفيديو مستقلي السيارة يحملون الشاب الذي سقط من اعلى الدراجة النارية ونقلوه الى المستشفى، وألقت مباحث الجيزة القبض على الشاب المصاب وعقب اعترافه بتفاصيل الحادث تم ضبط أحد المحرضين على ايذاء المحامي وسرقة المستندات وأصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار باقي المتهمين.

النيابة العامة محامي الحوامدية اطلاق النيران على محامي

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