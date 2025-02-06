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أمطار خفيفة وشبورة وكثافات.. الحالة المرورية على الطرق والمحاور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أمطار خفيفة وشبورة وكثافات.. الحالة المرورية على الطرق والمحاور

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

شهد الشارع المصري كثافات مرورية متوسطة على معظم المحاور والميادين الرئيسية وتباطؤ في حركة سير السيارات نتيجة تساقط أمطار خفيفة اضافة الى الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الساحلية والزراعية والمطلة على المسطحات المائية.

وشرح اللواء أحمد هشام الخبير المروري تفاصيل حالة الشوراع والطرق الكبرى في تلك الحالة من الطقس حيث ناشد قائدي السيارات بعد السفر على الطرق الصحراوية أو الزراعية في الساعات الاولى من الصباح في الفترة من ٢ وحتى الثامنة صباحا بسبب الشبورة المائية حتى تحسن الاحوال الجوية.

وقال إن سقوط أمطار خفيفة على الطرق الساحلية والزراعية مما ادى لقيام الإدارة العامة للمرور بغلق طريق إسكندرية الصحراوي ووادي والنطرون العلمين ومحور شبرا بنها الحر.

وأضاف هشام انه يوجد تعزيزات مرورية اعلى الطرق السريعة داخل القاهرة الكبرى وابرزها الطريق الدائري الذي يشهد كثافات مرورية عالية بسبب الاغلاقات الكلية والجزئية به وخاصة القادم من القاهرة للجيزة لذلك يفضل استخدام محور روض الفرج الضبعة.

كما تم وضع علامات ارشادية بمناطق الاعمال مثال شارع الهرم وامتداده لميدان الجيزة وكوبري عباس.

ويشهد كوبري فيصل وكوبري الجامعة ومحور ٢٦ يوليو كثافات مرورية عالية. 

الطرق الساحلية كثافات مرورية متوسطة تساقط أمطار اللواء أحمد هشام الخبير المروري

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