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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: جميع الخيارات بشأن غزة مطروحة على الطاولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الخميس، إنه يفضل عدم نشر قوات أمريكية في قطاع غزة لكن لا يستبعد هذا الخيار عندما يفكر الرئيس دونالد ترامب خارج الصندوق.

وأضاف في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة بخصوص مقترح السيطرة على غزة ولن نكشف عما سنفعله وما لن نفعله بخصوص مقترح السيطرة على غزة".

وفي خطة تفتقر إلى التفاصيل حول كيفية ترحيل قرابة مليوني فلسطيني أو السيطرة على غزة، قال ترامب إنه سيجعل القطاع المدمر بسبب الحرب مكانًا "مذهلًا" عبر إزالة القنابل غير المنفجرة والأنقاض وإعادة تطويره اقتصاديًا.

وقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان إنّها وإذ "تُعرب عن ثقتها برغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل في المنطقة، فإنّها تؤكد أن الطرح الذي تحدث به الرئيس ترامب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربيًا ودوليًا، والمخالف للقانون الدولي".

وأعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء أنه "أخذ علمًا" بمقترح ترامب، مؤكدًا أن حل الدولتين هو "المسار الوحيد" لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من جهته، الأربعاء، من أي محاولة لإجراء "تطهير عرقي" في غزة، وفق المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

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