جنوب الوادي تحرز المركز الثالث بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بين الجامعات

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، حصول الجامعة على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية فى أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى حرص الجامعة على الاضطلاع بدورها في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة اتساقا مع التوجهات الوطنية عبر باقة متنوعة من الخدمات المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز مؤشرات الخدمة الطبية وتعزيز اجراءات الحماية الاجتماعية.

ووجه رئيس جامعة جنوب الوادى، التهنئة للدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والعاملين بالقطاع على جهودهم المتميزة فى خدمة المجتمع المحيط.



وأشار الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن أنشطة القطاع تتضمن العديد من الفعاليات حيث تشارك الجامعة في مختلف المبادرات الوطنية مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان" وتساهم بتسيير العديد من القوافل التنموية الشاملة التي تؤدي الخدمات الطبية والتوعوية الزراعية والتمريض فى مختلف أنحاء المحافظة.



وتابع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما تمتد انشطة القوافل التنموية لتشمل حلايب وشلاتين وابورماد ، كما تنظم الجامعة العديد من الانشطة التوعوية والندوات التثقيفية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات الصلة مثل ندوات مكافحة الفساد ، مناهضة العنف ضد المرأة ، مكافحة الادمان والتعاطي، مكافحة الارهاب ، التوعية بظاهرة الغرم.

وأشار سعيد، إلى أن الجامعة تنظم معرض دكان الفرحة لتوزيع الملابس والمستلزمات للفئات الأولى بالرعاية من الطلاب والمعرض الزراعى، بمشاركة واسعة من الشركات العامة والخاصة في مجال الزراعة، كما ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة "الأسبوع البيئى" والذي يتضمن قوافل وندوات ومعسكرات تشجير ومعارض فنية وحملات تبرع ورحلات علمية.