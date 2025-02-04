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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«القودة» تنهى خصومة ثأرية عمرها 8 أعوام بين أبناء عمومة بقنا

صلح دشنا
صلح دشنا
يوسف رجب

أقيمت بمركز دشنا شمال قنا مراسم صلح "قودة" بين أبناء عمومة بقرية الصبريات فى سرادق كبير بمنطقة كوبرى حلاوة، بعد 8 أعوام من الخصومة والقطيعة بين العائلتين.

جاءت مراسم الجلسة، بعد جولات ومحاولات بين العائلتين، خاضها رجال  لجنة المصالحات بقنا، لوأد الفتنة بين الطرفين، وفتح صفحة جديدة من المحبة والتسامح، بعدما تراضى الجميع ببنود الصلح المقررة.

حضر مراسم الصلح، اللواء حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا ، والنائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، والنائب سيد فؤاد أبوزيد، عضو مجلس النواب،  والنائب امبارك الجبلاوى، وسيد المنوفى، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، وسط تواجد أمنى مكثف لتأمين مراسم الصلح.

وشاركت صفاء عسران، مؤسس مؤسسة “صعيد بلا ثأر”، بإهداء درع التسامح، للعائلات المتنازعة، تقديراً لقبولهم الصلح والتسامح، ونبذ العنف والدماء.

يذكر أن الخصومة الثأرية وقعت قبل 8 أعوام بين عائلتى محمود والمراغية، نتيجة خلافات قديمة بينهما بقرية الصبريات التابعة لمركز دشنا، وبعد تدخل رجال المصالحات وجهود أمنية، تراضى الطرفان على قبول" القودة"، لإنهاء النزاع وطى صفحة الخلافات.




قنا خصومة ثأرية مركز دشنا قرية الصبريات مراسم صلح

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