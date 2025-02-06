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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالم هيلز يتعاقد مع "موراتوغلو" الأولى للتنس في أوروبا لتوفير أحدث البرامج التدريبية

بالم هيلز
بالم هيلز
ياسمين تيسير

أعلن نادي بالم هيلز الرياضي، عن التعاقد مع أكاديمية موراتوغلو للتنس الأكاديمية الرائدة عالميًا والأولى  في أوروبا في مجال تدريب التنس بهدف توفير أحدث البرامج التدريبية عالية المستوى للاعبي التنس من جميع الأعمار والمستويات في أندية بالم هيلز الرياضية بشرق وغرب القاهرة

واستعان النادي، بأكاديمية موراتوغلو لتطوير مستوى لاعبي التنس، نظرًا للتاريخ العريق للأكاديمية، والتي أسسها المدرب العالمي باتريك موراتوغلو، الذي اشتهر بأساليبه الفريدة في تدريب اللاعبين، وساهم في رفع مستويات لاعبين كبار مثل سيرينا ويليامز وستيفانوس تسيتسيباس وكوكو غوف

وأبدى طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز، سعادته بهذه الشراكة، قائلًا: " الشراكة مع أكاديمية موراتوغلو هي خطوة مهمة نحو تشكيل مستقبل رياضة التنس في مصر. من خلال هذا التعاون، نؤسس معيارًا جديدًا للتميز الرياضي، ليس فقط من خلال تطوير المواهب الشابة، ولكن أيضًا عبر توفير مستوى عالمي من التدريب الذي يعكس مكانة مصر على خريطة الرياضة الدولية. هذه الشراكة لا تقتصر فقط على تدريب اللاعبين، بل تساهم أيضًا في رفع مستوى التنس في مصر بشكل عام، حيث سيتاح للمواهب المصرية الفرصة للتعلم من أفضل المدربين في العالم."

وأضاف طنطاوي: "دعم الأجيال القادمة من لاعبي التنس المصريين للمنافسة على الساحة الدولية يعد من أولوياتنا في نادي بالم هيلز، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتنا في تطوير الرياضة في مصر من خلال بناء بنية تحتية رياضية متميزة. أكاديمية موراتوغلو، بخبرتها الطويلة وسمعتها العالمية، ستكون شريكًا مثاليًا لتحقيق هذه الرؤية، وتقديم برامج تدريبية تضع اللاعبين المصريين على المسار الصحيح نحو النجاح العالمي."
 

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