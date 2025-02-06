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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قناة مصرية تعلن نقل مباراة آلكمار وكويك بويز في كأس هولندا

فريق آلكمار الهولندي
فريق آلكمار الهولندي
محمد السعيد

يستعد فريق آي زد آلكمار لمواجهة نظيره كويك بويز، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس هولندا لكرة القدم لموسم 2024 - 2025.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث سيتم نقلها مباشرة عبر قنوات أون سبورت، في خطوة جديدة تتيح للجمهور المصري والعربي متابعة منافسات كأس هولندا لأول مرة عبر شاشة مصرية.


ونجحت الشركة المتحدة للرياضة في الحصول على حقوق بث كأس هولندا للمرة الأولى، ضمن خطتها لتوسيع نطاق البطولات العالمية التي تُعرض على القنوات المصرية.

وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح في بث بطولة العالم لكرة اليد 2025 بالكامل، التي أقيمت في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

من المقرر أن تستمر قنوات أون سبورت في نقل منافسات البطولة كأس هولندا، حيث تُقام مواجهات نصف النهائي أيام 25 و26 و27 فبراير الجاري، بينما تُقام المباراة النهائية يوم 21 أبريل المقبل.

أون تايم سبورتس آلكمار كويك بويز كأس هولندا آلكمار وكويك بويز

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