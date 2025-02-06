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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فايرفوكس يتيح الوصول إلى روبوتات الذكاء الاصطناعي

متصفح فايرفوكس
متصفح فايرفوكس
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة موزيلا، إصدارا جديدا من متصفح فايرفوكس، يأتي مع مجموعة من التحسينات المبتكرة، من بينها دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيزات في الأمان ودعم موسع للترجمة.

موزيلا تطلق إصدار فايرفوكس يدعم الذكاء الاصطناعي

وبحسب ما ذكره موقع “zdnet”، يمكن لمستخدمي فايرفوكس الاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي مباشرة من المتصفح، والتي تأتي مع الإصدار 135 هو ميزة الشريط الجانبي تمنح الوصول إلى العديد من الدردشة المختلفة من الذكاء الاصطناعي، وتتضمن القائمة كلودز أنثروبور، و ChatGpt من Openai، ونموذج جوجل Gemini، بالإضافة إلى نماذج HuggingChat و Le Chat Mistral.

وعلى عكس متصفح “إيدج” من مايكروسوفت لا تقدم موزيلا نموذج ذكاء اصطناعي خاص بها، بدلا من ذلك، قررت الشركة توفير إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من روبوتات الدردشة الخارجية، حيث يمكن للمستخدمين التبديل بين هذه الروبوتات المختلفة بكل سهولة من خلال قائمة منسدلة داخل المتصفح، مع تفعيل الميزة عبر زر خاص في الشريط الجانبي.

وكانت هذه الميزة قد تم طرحها في السابق بشكل تجريبي، ولكن مع الإصدار الجديد، بدأت موزيلا بطرحها تدريجيا لجميع المستخدمين، مما يعزز من تجربة التصفح ويوفر خيارات متعددة لأدوات الذكاء الاصطناعي داخل المتصفح.

بالإضافة إلى ذلك، حصل فايرفوكس 135 على تحسينات كبيرة في ميزة الترجمة، حيث أصبح يدعم الترجمة التلقائية للصفحات المكتوبة باللغات الصينية المبسطة، اليابانية، والكورية، مع إضافة اللغة الروسية كلغة جديدة ضمن خيارات الترجمة المدعومة.

أما من الناحية الأمنية، فقد تمت إضافة تحسينات ملحوظة تهدف إلى تعزيز حماية المستخدمين أثناء التصفح. يعمل الإصدار الجديد على منع بعض المواقع من إساءة استخدام سجل التصفح، حيث يتجنب إدراج صفحات غير متوقعة عند استخدام زر الرجوع.

وفيما يخص الأجهزة المحمولة، يتضمن تحديث فايرفوكس لنظام أندرويد إصلاحات للأخطاء وتحسينات طفيفة، مع تفعيل ميزة التقارير التلقائية للأعطال، أما مستخدمو iOS فسيلاحظون إعادة تصميم لواجهة المستخدم، بالإضافة إلى تحسينات في الأداء ودعم أفضل لميزة VoiceOver، مع تعديلات في الأيقونات والسمات.

الذكاء الاصطناعي فايرفوكس متصفح فايرفوكس

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