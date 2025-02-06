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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالزغاريد.. جنايات طنطا تقضي بإعدام شاب أنهى حياة زوجته عقب تأييد قرار المفتي

مجمع محاكم طنطا
مجمع محاكم طنطا
الغربية أحمد علي

شهد محيط مجمع محاكم طنطا في محافظة الغربية سماع اطلاق الزغاريد من جهه أفراد أسرة الفتاة "بسمة" ضحية زوجها عقب صدور حكم الاعدام في حق الزوج قاتلها والذي تخلص منها بطعنات غادرة امام أعين أفراد أسرتها .

وكانت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية قضت  بتأييد اعدام شاب  الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته لخلافات أسرية أمام أعين أبنائه بقرية بنوفر بمركز كفر الزيات عقب ورود قرار تأييد المفتي وأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وكانت هيئة المحكمة الموقرة استمعت لأقوال شهود عيان ومرافعة النيابة ومحامين الدفاع والسيدة الضحية .

وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي  توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز كفر الزيات بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة ارتكاب زوجه لواقعة إنهاء حياه زوجته بطعنات غادرة بقرية بنوفر بمركز كفر الزيات.

كما استندت النيابة العامة إلي  سماع أقوال الزوج المتهم وشهود عيان من جيران أسرة الزوجه الضحية وأقاربها .

وانتقل فريق من النيابة العامة بصحبة الزوج المتهم إلي مكان الحادث لمناظرة موقع الحادث ومراحل تمثيله لواقعة إنهاء حياة زوجته الضحية أمام أولاده الثلاثة .

وكانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحت في ضبط شاب انهي حياه زوجته داخل منزل حماته بواسطة أداة حادة "سلاح أبيض" عقب طعنها 5 طعنات غادرة  بسبب خلافات زوجية ورفضها العودة إلى منزل الزوجية بقرية بنوفر بنطاق مركز كفر الزيات كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الزيات العام.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفى الزيات  يفيد بلاغ من شرطة النجده حول  وقوع جريمة قتل بقرية بنوفر بنطاق دائرة المركز .


كما انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية وقوات من الشرطة السرية والنظامية  وتبين وفاة الزوجه بسمة ا، 32 سنه ربة منزل، على يد زوجها داخل منزل والدتها بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات، وأن الزوج أنهى حياة زوجته بـ 5 طعنات بأماكن متفرقة من جسدها أمام والدتها وأطفاله الثلاثة لخلافات أسرية.
وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد أحمد شيحه رئيس مباحث كفر الزيات إثر خلافات زوجية  منذ أسبوع مما دفع الزوجة إلى ترك منزل الزوجية بمدينة إيتاي البارود والتوجه إلى منزل والدتها محل الواقعة، بسبب خلافات مالية وأسرية بين المجني عليها والمتهم ورفض المجني عليها العودة إلى منزل الزوج مرة أخرى.

في المقابل أفاد أهالي القرية من شهود العيان   أن الشاب الزوج توجه منزل حماته في الساعات الأولى من صباح اليوم وطلب من المجني عليها زوجته فتح باب المنزل محل الواقعة، وبمجرد أن ظفر بها أخرج سلاحا أبيض من طيات ملابسه وطعن زوجته عدة طعنات قاتلة متفرقة في أنحاء الجسد ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

محافظ الغربية خلافات إنهاء جنايات طنطا أسرية حياه زوجته

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