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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

ترامب
ترامب
محمود نوفل

ذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيوقع اليوم على أمر يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها أمريكا وحلفائها مثل إسرائيل.

وفي وقت لاحق ، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس إنه سيلتقي بزعماء في الكونجرس لتمرير مشروع قانون مستقل لتحسين مراقبة الحركة الجوية.

وأوضح ترامب أنه يخطط للقاء زعماء من كلا الحزبين في الكونجرس لحملهم على تمرير مشروع قانون مستقل لتحسين أنظمة مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال ترامب للحشد الذي تجمع في مبنى الكابيتول الأمريكي: "أحد الأشياء التي سأتحدث عنها هي أنني سأتحدث إلى جون ومايك وتشاك والجميع، ويتعين علينا أن نجتمع معًا ونمرر مشروع قانون واحد فقط حيث نحصل على أفضل نظام تحكم".


وأضاف الرئيس الأمريكي: "عندما أهبط في طائرتي، بشكل خاص، أستخدم نظامًا من دولة أخرى لأن قائدي يخبرني أنني أهبط في نيويورك وأستخدم نظامًا، لن أخبرك من أي دولة، لكنني أستخدم نظامًا من دولة أخرى".

ولم يتم تحديد سبب الحادث بين رحلة الخطوط الجوية الأمريكية من ويتشيتا بولاية كانساس، أثناء الاقتراب النهائي للهبوط في المطار المزدحم، وطائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي.

ولم يوجه محققو الحادث اللوم إلى مراقب الحركة الجوية الذي يوجه حركة المرور، والذي نصح المروحية بأن تكون على دراية بموقع الطائرة الإقليمية في المنطقة قبل وقوع الحادث.

وكشفت شبكة CNN أكدت أن أحد مراقبي الحركة الجوية في برج ريغان واشنطن الوطني كان يعمل في وظيفتين مختلفتين، حيث كان يتعامل مع حركة المرور الجوية المحلية وحركة المروحيات في المنطقة. 

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