مصطفى بكري: مصر لديها أوراق ضغط عديدة ضد الابتزاز الأمريكي

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس الأمريكي ترامب عرض على الرئيس السيسي إسقاط ديون مصر مقابل مخطط التهجير، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي موقفه واضح برفض مخطط التهجير.

وقال “بكري”، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الإدارة الأمريكية قد تحرض الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لفرض عقوبات على مصر، مؤكدا أن محاولات تشويه مصر لن يغير من موقفها الرافض للتهجير.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي عنيد في الحق والدفاع عن بلاده، مؤكدا أن مصر ستحفافظ على أمنها القومي بكافة الطرق الممكنة، فمصر لديها أوراق ضغط عديدة ضد الابتزاز الأمريكي.