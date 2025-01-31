مصطفى بكري: الرئيس السيسي يدافع عن أمن مصر القومي ولا يتحدى أحدا

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتحدى أحدا، وإنما يدافع عن أمن مصر القومي، وعن القضية الفلسطينية.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، القيادة السياسية المصرية لا تفرط ولا تتراجع ولا تقبل التهديد أو الوعيد.

وتابع بكري: إن كل القرارات والرؤى والأطروحات التي يطرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي مناسبة مهمة حتى يعرف العالم المصريين.

وأوضح مصطفى بكرى قائلا: "لو كنا عايزين نقبل التهجير؛ كنا قبلنا عندما عرض علينا 200 مليار دولار، وبعد ذلك قيل لنا 250 مليار دولار، وقيس على ذلك، وكأننا في سوق للبيع والشراء، لكن مصر ليست للبيع والشراء".

وتابع: "الرئيس حسني مبارك عرض عليه عام 2006 دفع 12 مليار دولار حتى تستضيف مصر الفلسطينيين؛ فرفض رفضًا قاطعًا، وقال لهم “أبدًا ولا مال الدنيا كله”.