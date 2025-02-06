إحالة 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار

قررت قاضي المعارضات إحالة 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار للمحاكمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة قسم شرطة الجمالية وتبين وجود حفرة بعرض 3م وعمق 15م وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.

كما تم ضبط شخصين حال قيامهما بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل ورشة نجارة بدائرة قسم شرطة الجمالية وتبين وجود حفرتين كل منهما بقطر متر وعمق 15مترا وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.



وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.