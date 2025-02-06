بـ تكنولوجيا متطورة .. مشهد مذهل لـ نوافير مول كليوباترا

شهدت مدينة الشيخ زايد حدثًا تجاريًا بارزًا تمثل في توقيع كارفور مصر عقد أول وأكبر فروعها في مشروع «مول كليوباترا».

يمثل هذا المول إضافة نوعية للسوق المصري، حيث يهدف إلى استحداث نمط عصري للتسوق والترفيه.

تتميز نوافير مول كليوباترا بتكنولوجيا متطورة، حيث تضفي لمسة جمالية وتجربة فريدة للزوار. مع تصميمها الرائع، تتناغم النوافير مع المقطوعات الموسيقية والإضاءة الملونة، مما يخلق أجواء ساحرة تثلج القلوب.

يقع المول في موقع استراتيجي على محور 26 يوليو، ويجمع بين التصميمات العالمية الحديثة، مما يجعله وجهة مفضلة للزوار.

يمتد على مساحة 34 فدانًا، ويضم مساحات تجارية وترفيهية وإدارية، مما يسهم في جذب أكثر من 30 مليون زائر سنويًا.

تسعى الشراكة بين كارفور وكليوباترا جروب إلى ضخ استثمارات جديدة تدعم التنمية الاقتصادية في مصر، مما يعكس التزام الشركات بالابتكار وتقديم أفضل الخدمات. مع فتح باب الحجوزات، يستعد المول لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، ليكون مركزًا حيويًا يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.