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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرش بـ 6 طالبات .. محاكمة تأديبية عاجلة لمدرس أبو المطامير بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

في واقعة مؤسفة هزت محافظة البحيرة، افتضح أمر مدرس ابتدائي وإعدادي بمدرسة في أبو المطامير، أقدم على التحرش ب ٦ من طالبات الابتدائي والإعدادي في أحد المدارس، الأمر الذي واجه عاصفة غضب من الأهالي، ما دفع الجهات المسؤولة للتدخل وإحالة المدرس للجنايات.

بدأت الواقعة عندما تلقى شرطة أبو المطامير بلاغا من أحد أولياء أمور  بإقدام "م . ع "فني معمل على التحرش بطالبات الصف الابتدائي والإعدادي فى إحدى المدارس  بمركز أبو المطامير بالبحيرة.

تجمع عدد كبير من أولياء الأمور أمام المدرسة، مطالبين بتحقيق سريع وعادل ، وأكدت المصادر أن المدرسة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطالبات.

وتم القبض على المدرس و باشرت النيابة العامة بأبو المطامير التحقيقات و التي انتهت فيها بإحالته لمحكمة الجنايات.

كما باشرت النيابة الإدارية التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة تمهيدا لإحالته للمحكمة التأديبية.

البحيرة أبو المطامير واقعة تحرش مديرية أمن البحيرة المحكمة التأدبية مدرس يتحرش بالطالبات

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