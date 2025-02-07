بسبب قيد علي معلول.. قرار جديد من الأهلي

توصل مسئولي النادي الأهلي لاتفاق شبه نهائي مع كوتيسا بتأجيل التفاوض والانضمام في نهاية الموسم، على أن تكون الصفقة هي انتقال حر عقب نهاية عقده مع فريق سيرفيت.

وكان قد كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن تطور بشأن المفاوضات بين النادي الأهلي والسويسري ديريك كوتيسا، جناح نادي سيرفيت السويسري، والذي كان يرغب النادي الأهلي في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.

ويتواجد في قائمة الأهلي 5 لاعبين أجانب بعد رفع اسم المغربي رضا سليم من القائمة هم الثلاثي المغربي أشرف داري ويحيي عطية الله وأشرف بن شرقي والتونسي علي معلول، والسلوفيني نيجك جراديشار.