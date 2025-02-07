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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تصدعات وشروخ بمسجد التوبة في المحلة وتحرك أمني عاجل.. صور

انهيار مسجد المحلة
انهيار مسجد المحلة
الغربية أحمد علي

شهدت منطقة سوق اللبن بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، واقعة انهيار تصدعات وشروخ بمسجد التوبة بشكل مفاجىء مما أثار حفيظة الأهالي والمواطنين بحالة من الرعب خشية تعرض حياتهم للخطر الموت. 

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ شرطة النجدة يفيد بوقوع انهيار جزئي من السقف الداخلي وتصدع وشروخات بمنطقة سوق اللبن بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم فرض كردون أمني حول موقع الحادث. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتم إخطار الجهات المعنية .

المحلة التوبة انهيار مسجد تصدعات وشروخ

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