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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اختفاء طائرة أمريكية بالقرب من مدينة نومي في ألاسكا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

اختفت طائرة من طراز "Cessna 208B Grand Caravan"  بالقرب من مدينة نومي في ألاسكا، بحسب ما افاد به مسؤولون امريكيون في ولاية ألاسكا .

وأشار المسؤولون إلى أن الطائرة، المملوكة لشركة "Bering Air"، في رحلة من مدينة أونالاكليت إلى نومي عندما فقدت الاتصال، في حين أكد ديفيد أولسون، مدير عمليات الشركة، أن الرحلة أقلعت من أونالاكليت في الساعة 2:37 مساءً، بينما سجلت آخر إشارة للطائرة في الساعة الـ 3:16 مساءً فوق مضيق نورتون، وفقًا لبيانات "FlightRadar".

وذكر جنود بولاية ألاسكا أن الطائرة كانت تحمل تسعة ركاب وطياراً واحداً، وتم إبلاغ مركز تنسيق الإنقاذ في ألاسكا باختفاء الطائرة في الساعة الـ 4:00 مساءً.

وتواجه فرق البحث تحديات كبيرة بسبب الظروف الجوية السيئة، بما في ذلك العواصف الثلجية وضعف الرؤية، مما يعيق عمليات البحث الجوي. 

وتقوم فرق الإنقاذ بإجراء عمليات بحث نشطة على الأرض باستخدام آلات الثلج والمركبات الأخرى.

ولاية ألاسكا عواصف ثلجية شركة Bering Air طائرة Cessna 208B Grand Caravan

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