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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لسه صاعد من الدرجة التانية.. إعلامي ينتقد صفقة الزمالك الجديدة

صلاح الدين مصدق
صلاح الدين مصدق
سارة عبد الله

علق الإعلامي الرياضي إبراهيم سعيد، على ضم الزمالك صفقة جديدة، المغربي صلاح الدين مصدق مدافع نادي نهضة الزمامرة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال إبراهيم سعيد خلال تصريحات تلفزيونية: “صلاح الدين مصدق لسه صاعد من الدرجة التانية في الدوري المغربي، مفيش نادي فكر يشتريه غير الزمالك”.

وتابع: “صلاح الدين مصدق لعيب عادي جدًا زي اللعيبه اللي في الدوري المصري”.

مدافع الزمالك الجديد يخضع للفحص الطبي

ويخضع المدافع المغربي صلاح الدين مصدق صفقة نادي الزمالك الجديدة، لفحص طبي خلال الساعات القليلة القادمة، فور وصوله إلى القاهرة بعد أن أتم النادي الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية.

 والجدير بالذكر ان حسم نادي الزمالك الصفقة الثالثة بالتعاقد مع المغربي صلاح الدين مصدق مدافع فريق الزمامرة المغربي لمدة 3 سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الزمالك إبراهيم سعيد الانتقالات الشتوية صلاح الدين مصدق المغربي صلاح الدين مصدق

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