الفائز بالمركز الثاني بمسابقة بورسعيد الدولية: بدأت حفظ القرآن في عمر 5 سنوات

تحدث المتسابق عمر محمد٫ الفائز بالمركز الثاني في حفظ القرآن الكريم بمسابقة بورسعيد الدولية٫ عن كواليس فوزه بالمركز الثاني في حفظ القرآن الكريم بمسابقة بورسعيد الدولية.

وقال عمر محمد٫ في اتصال هاتفي ببرنامج صباح الخير يا مصر٫ على قناة “الأولى”: المنافسة كانت قوية، وكانت هناك تصفية محلية بين المتسابقين على مستوى جمهورية مصر العربية والمنافسة كانت صعبة”.

وأضاف عمر محمد٫ الفائز بالمركز الثاني في حفظ القرآن الكريم بمسابقة بورسعيد الدولية: المسابقة لم تكن في الحفظ فقط بل كانت في الحفظ وأحكام التجويد والأداء والصوت، متابعا: بدأت حفظ القرآن في عمر ٥ سنوات وأتممت حفظ القرآن في عمر ٩ سنوات.