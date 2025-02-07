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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وفد وزارة الطيران يزور مقر شركة رولز رويس في ديربي بالمملكة المتحدة

وفد وزارة الطيران
وفد وزارة الطيران
نورهان خفاجي

قام المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس إبراهيم فتحي رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، بزيارة تفقدية إلى المقر الرئيسي لشركة رولز رويس لمحركات الطائرات في مدينة ديربي بالمملكة المتحدة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لوفد وزارة الطيران المدني المصري إلى العاصمة البريطانية لندن.

جاءت هذه الزيارة في سياق تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والمملكة المتحدة في مجال صناعة النقل الجوي، إذ تُعد شركة رولز رويس إحدى أبرز الشركات العالمية الرائدة في تصنيع محركات الطائرات وتقديم حلول متطورة للطيران المدني. 

وخلال الزيارة، اطلع  الوفد المصرى على أحدث التطورات التكنولوجية في مجال محركات الطائرات، وبخاصة موقع تصنيع محرك "روزاليوزس XWB" الذي يتم تركيبه على طائرات الـ A350، مما يؤكد التطورات المستمرة في تقنيات المحركات وكفاءة الأداء.

كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصيانة والتدريب وتبادل الخبرات الفنية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المصرية لتوطيد العلاقات مع الشركاء  العالميين ، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال الحيوي.  

يذكر أن شركة رولز رويس تُعد واحدة من أبرز الشركات العالمية في تصنيع محركات الطائرات وتقديم حلول متطورة لصناعة الطيران.

مصر للطيران شركة رولز رويس الطيران المدني المصري

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