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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العمل في إسبوع.. فرص عمل بالداخل والخارج.. وجبران يتابع اختبارات المرشحين لموسم الحج

حصاد وزارة العمل
حصاد وزارة العمل

 نشرت وزارة العمل اليوم الجمعة "انفوجراف" و"فيديو "، يوضح نشاط وزارة العمل خلال الـ 7 أيام الماضية..حيث إنتهى الاسبوع بجولة قام بها وزير العمل محمد جبران، أمس الخميس إلى محافظتي بني سويف ،والفيوم ،قام خلالهما بتسليم عقود عمل لذوي همم ،وشهادات وجوائز لخريجي دورات تدريب مهني ،وكذلك تفقد مركز تدريب مهني شرق النيل ببني سويف ،وجولة داخل مصنع "مجموعة العربي "...كما أعلن الوزير خلال هذا الأسبوع عن العديد من فرص العمل في الخارج ،ودعا الشباب إلى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة لمعرفة التفاصيل والتقديم عليها إذا توافرت فيهم الشروط المطلوبة ..ولتأكيد مصداقية هذه النوعية من الفرص الخارجية، تفقد الوزير اختبارات المرشحين على وظيفة مدربين رياضيين مطلوبين للعمل في الامارات ..وكان الوزير جبران قد بحث مع أكاديمية العربية بالمملكة العربية السعودية توفير فرص عمل بالخارج  للشباب المصري ..

وخلال الأسبوع شهد الوزير جبران إطلاق مؤسسة مصر الخير ،حملة "افطار صائم لعام 2025 "،وذلك بحضور عدد من السادة الوزارات ..كما التقى الوزير مع وفد من شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"،للتعاون في المجالات المشتركة خاصة التدريب والتأهيل ،وكذلك الاستمرار  تعزيز علاقات العمل بين الإدارة والعمال ،داخل بيئة عمل لائقة ..ووسط هذا الأسبوع زار  الوزير جبران مستشفى الناس للاطفال في إطار دعم الأعمال الخيرية التي تقدم خدمات طبية بالمجان للمواطنين ..كما تواجد الوزير هذا الأسبوع وسط العاملين المرشحين للعمل في موسم حج 2025،وأكد على أنهم سفراء بلادهم في الخارج ،واكد على أنه لا تهاون مع شركات الحاق العمالة أو العمال المخالفين للشروط والإجراءات الرسمية المتفق عليها ..

كما استمر الوزير في قراراته بدعم العمالة غير المنتظمة التي تتعرض لحوادث طارئة ..كما أعلن الوزير عن إستمرار الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية في تنظيم دورات تدريبية للعاملين في عدد من الوزارات لنشرة تلك الثقافة والتأكيد على أهميتها لصحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج.

وزارة العمل محمد جبران حصاد العمل

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