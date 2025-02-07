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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طلاب الزقازيق يشاركون في المهرجان الرياضي الرابع للأسر بكفر الشيخ

طلاب جامعة الزقازيق
طلاب جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أنه في إطار تعزيز التعاون الرياضي بين الجامعات المصرية، وفي ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت رعاية الدكتور هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب البشري، ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية، شارك طلاب الجامعة في المهرجان الرياضي الرابع للأسر الطلابية للجامعات المصرية، المنعقد بجامعة كفر الشيخ، خلال الفترة من (٥) إلى (٨) فبراير ٢٠٢٥م، تحت شعار (شباب جامعات الجمهورية الجديدة)، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الرياضي.

جاء ذلك بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والأكاديمية البارزة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة مشيراً إلى أنه يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لدعم الأنشطة الطلابية، ويتيح هذا المهرجان الفرص أمام الطلاب المميزين رياضيًّا بمختلف الجامعات المصرية للمنافسة الرياضية، بما يعزز قيم الروح الرياضية والتعاون بين الشباب الجامعي.

وأَعْرَبَ الدكتور خالد الدرندلي، عن سعادته بهذه الدعوة، مؤكدًا أَنَّ الجامعة تحرص على المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية على مستوى الجمهورية، خاصة الفعاليات الرياضية التي تسهم في بناء شخصية الطالب، وتعزيز مهاراته البدنية والنفسية.

وأشاد الدرندلي بجهود جامعة كفر الشيخ، ووزارة الشباب والرياضة في تنظيم هذا المهرجان الذي يجمع بين المنافسة الشريفة والتواصل الفعّال بين طلاب الجامعات.

من جانبه، أَكَّدَ الدكتور هلال عفيفي، أَنَّ مشاركة الجامعة في هذا المهرجان تأتي في إطار الاهتمام بتعزيز النشاط الرياضي بين الطلاب، موضحًا أَنَّ الجامعة ستشارك بعدد من الفرق الطلابية في مختلف الألعاب الرياضية؛ مثل: (كرة قدم خماسية طلاب، وكرة طائرة طلاب وطالبات، وكرة السلة طلاب وطالبات، وتنس طاولة طلاب وطالبات، وألعاب ترويحية)، وذلك في إطار دعمها المستمر للأنشطة الرياضية على مستوى الجامعات المصرية.

وأضاف عفيفي قائلاً: “الرياضة الجامعية لها دورٌ مهمٌ في تنمية مهارات الطلاب، وتعزيز روح المنافسة الشريفة، ونحن نحرص على دعم طلابنا للمشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تعزز من قدراتهم البدنيَّةِ والفكريَّةِ”.

الشرقية جامعة الزقازيق طلاب جامعة الزقازيق

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