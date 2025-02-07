مشوار الأهلي في الدوري المصري وموعد مباراته أمام غزل المحلة

حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفوز أمس أمام بتروجيت في المباراة التي أقيمت علي استاد السلام وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين.



افتتح الأهلى مشواره فى الدوري المصري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، وفاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد، ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز وتعادل بهدفين لكل فريق ثم فاز على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف ثم فاز على بتروجت بهدفين مقابل هدف.

تقام مباراة الأهلى وغزل المحلة فى تمام الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد السلام في اطار منافسات الجولة الثالثة عشرة ببطولة الدوري المصري.تذاع مباراة الاهلي وغزل المحلة عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة .