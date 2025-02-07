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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتصدر مؤقتا.. ترتيب الدوري المصري قبل لقاء الزمالك والإسماعيلي

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

يشهد الدوري المصري هذا الموسم منافسة شرسة، حيث يتصدر الأهلي الدوري بشكل مؤقت برصيد 26 نقطة وذلك بعد فوزه علي بتروجت وينتظر تعثر بيراميدز أمام سموحة.

ويسعى أيضا الزمالك لمطادرة الأهلي وبيراميدز وذلك بعد خسارته بثلاثية في الجولة الماضية أمام الفريق السماوي ويستعد أبناء ميت عقبة للفوز علي الإسماعيلي الليلة للمنافسة بقوة.

وتمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على فريق بتروجت بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن الجولة الـ12 من البطولة. 

هذا الفوز مكّن الأهلي من تصدر جدول ترتيب الدوري، ليُعزز موقعه كمنافس قوي للقب هذا الموسم.

جدول ترتيب دوري NILE قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي:

  1. الأهلي: يتصدر الترتيب برصيد 26 نقطة.
  2. بيراميدز: يحتل المركز الثاني برصيد 24 نقطة، مع وجود مباراة مؤجلة له في الجولة الـ12.
  3. الزمالك: في المركز الثالث برصيد 20 نقطة، بعد خسارته أمام بيراميدز في المباراة السابقة. ينتظر الزمالك مباراة صعبة أمام الإسماعيلي على استاد السلام.
  4. المصري: يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة.
  5. سيراميكا: يتواجد في المركز الخامس بنفس رصيد النقاط (19 نقطة).
  6. فاركو: يقع في المركز السادس بعد فوزه علي سيراميكا ليرتفع رصيده 18 نقطة
  7. بتروجت: يقع في المركز السابع برصيد 17 نقطة 
  8. البنك الأهلي: يقع في المركز الثامن برصيد 17 نقطة 
  9. حرس الحدود: يقع حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.
  10. طلائع الجيش: في المركز العاشر برصيد 15 نقطة
  11. سموحة: في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.
  12. زد: يقع في المركز الـ 12 برصيد 14 نقطة 
  13. الاتحاد السكندري: يقع في المركز الـ 13 برصيد 14
  14. الإسماعيلي: في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.
  15. المحلة: في المركز الـ15 برصيد 11 نقطة.
  16. إنبي: في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط.
  17. مودرن سبورت: في المركز الـ17 برصيد 7 نقاط.
  18. الجونة: في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.
الزمالك بيراميدز الزمالك والإسماعيلي الإسماعيلي ترتيب الدوري المصري

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