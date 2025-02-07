الأهلي يتصدر مؤقتا.. ترتيب الدوري المصري قبل لقاء الزمالك والإسماعيلي

يشهد الدوري المصري هذا الموسم منافسة شرسة، حيث يتصدر الأهلي الدوري بشكل مؤقت برصيد 26 نقطة وذلك بعد فوزه علي بتروجت وينتظر تعثر بيراميدز أمام سموحة.

ويسعى أيضا الزمالك لمطادرة الأهلي وبيراميدز وذلك بعد خسارته بثلاثية في الجولة الماضية أمام الفريق السماوي ويستعد أبناء ميت عقبة للفوز علي الإسماعيلي الليلة للمنافسة بقوة.

وتمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على فريق بتروجت بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن الجولة الـ12 من البطولة.

هذا الفوز مكّن الأهلي من تصدر جدول ترتيب الدوري، ليُعزز موقعه كمنافس قوي للقب هذا الموسم.

جدول ترتيب دوري NILE قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي: